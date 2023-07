Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/7

Tin doanh nghiệp

TV4 - CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 - Trong quý II, doanh thu thuần TV4 đạt 23,17 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí TV4 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1,89 tỷ đồng, giảm tới 65% so với quý II/2022.

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, TV4 cho biết doanh thu thuần đạt 43,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3,18 tỷ đồng, lần lượt giảm 71% và 78% so với nửa đầu năm 2022.

VNS - CTCP Ánh Dương Việt Nam - Trong quý II, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần đạt 302,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ chi phí VNS lãi sau thuế 40,1 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 29% so với 56,4 tỷ đồng của quý II/2022.

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 628,5 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế đạt 93,2 tỷ đồng, tăng 34%. Công ty mẹ mang về 92,6 tỷ đồng.

ND2 - CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 - Nedi2 - Trong quý II, Nedi2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 71,3 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ chi phí ND2 báo lãi sau thuế 18,9 tỷ đồng, giảm 75% so với quý II/2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, do quý I lỗ hơn 18 tỷ đồng, ND2 ghi nhận doanh thu hơn 109 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm ngoái và lợi nhuận sau thuế chỉ còn vọn vẹn 645,5 triệu đồng, giảm mạnh so với 105,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, tương đương giảm hơn 99%.

CRE - CTCP Bất động sản Thế Kỷ - Đã thông qua việc phát hành hơn 46,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, quý IV/2023.

GAS - Tổng CTCP Khí Việt Nam - Ngày 29/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 30/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 36%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/11/2023.

SCS - CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/8/2023.

TV3 - CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 - Thông báo, ngày 08/12/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2023.

SEB - CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung - Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/8/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LBM - CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - AFC VF Limited, cổ đông lớn đã bán ra hơn 193.000 cổ phiếu LBM trong ngày 20/7. Qua đó, giảm sở hữu tại LBM xuống còn hơn 2,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,38%.

EVF - Công ty tài chính cổ phần Điện lực - Ông Lê Mạnh Linh, Thành viên HĐQT đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu EVF từ ngày 03/7 đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, ông Linh chỉ nắm giữ hơn 7.000 cổ phiếu EVF.

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank - Bà Thái Hà Linh, người được ủy quyền công bố thông tin đã bán ra hơn 933.000 cổ phiếu TCB từ ngày 17/7 đến 19/7. Qua đó, bà Linh chỉ còn nắm giữ hơn 185.000 cổ phiếu TCB.

CDC - CTCP Chương Dương - CTCP Dịch vụ Tài chính và Mua bán nợ Việt Nam, cổ đông lớn đã bán toàn bộ hơn 1,32 triệu cổ phiếu CDC sở hữu, tỷ lệ 6,01% trong ngày 19/7.

SJS - CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Từ ngày 22/6 đến ngày 19/7, CTCP Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan ông Bùi Quang Bách, Thành viên HĐQT Sudico đã không bán ra được cổ phiếu trong tổng đăng ký 513.000 cổ phiếu.

Như vậy, do không bán được cổ phiếu đăng ký, Chứng khoán Quốc Gia vẫn sở hữu 0,44% vốn điều lệ tại Sudico.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BCG - CTCP Bamboo Capital - Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 26/7 đến 24/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ giảm sở hữu tại BCG xuống còn hơn 6,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,15%.

VNG – CTCP VNG - VNG Limited đăng ký bán 3.483.048 cổ phiếu VNZ để giảm sở hữu từ 61,12% về còn gần 49% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/7/2023 đến ngày 15/8/2023.