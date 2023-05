Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/5

Tin doanh nghiệp

TVT - Tổng CTCP Việt Thắng - Ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/6/2023.

VGC - Tổng CTCP Viglacera - Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 1/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/6/2023.

THD - CTCP ThaiHoldings – Đã thông qua việc triển khai phát hành 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-III/2023.

NBW - CTCP Cấp nước Nhà Bè - Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7/2023.

VNZ - Công ty cổ phần VNG - Ngày 22/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định đưa cổ phiếu VNZ vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2023. Lý do là vì VNG đã chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố thông tin, thuộc vào trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 24/5/2023, Năm Bảy Bảy bất ngờ thông qua kế hoạch hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua ngày 2/11/2022.

Lý do được Công ty đưa ra do khi có kế hoạch chào bán, giá cổ phiếu NBB của Công ty nằm quanh mức 14.000 - 15.000 đồng/cổ phiếu, song do tình hình bất lợi về tình hình kinh tế nên tới thời điểm hiện tại giá cổ phiếu của Công ty dao động ở mức 12.000 - 13.000 đồng/cổ phiếu, nên không thể chào bán với giá 15.000 đồng/cổ phiếu như kế hoạch cũ.

GMD - CTCP Gemadept - Đã tổ chức lễ khai trương Giai đoạn 2 của Cụm cảng Nam Đình Vũ tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, TP. Hải Phòng. Cụm cảng Nam Đình Vũ là cảng trọng tâm tại miền Bắc trong Hệ sinh thái tích hợp Cảng và Logistics của CTCP Gemadept.

PCH - CTCP Nhựa Picomat - Năm 2023, Nhựa Picomat đặt kế hoạch doanh thu thuần 160 tỷ đồng (tăng nhẹ gần 9 tỷ đồng so với năm ngoái, tương ứng tăng hơn 5%), lợi nhuận sau thuế 14,56 tỷ đồng, tăng gần 3% so với thực hiện của năm ngoái.

CSV - CTCP Hoá chất Cơ bản Miền Nam - Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 26/06. Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CSV sẽ chi tương đương 44,2 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 2/2023, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, cũng tỷ lệ 10%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STG - CTCP Kho vận miền Nam - PSA Cargo Solutions Vietnam lnvestments pte. Ltd, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 24,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 24,9% trong ngày 19/5. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu STG nào.

LBE - CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An - Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Ủy viên HĐQT đã bán ra 180.000 cổ phiếu LBE từ ngày 24/4 đến 19/5. Sau giao dịch, bà Nhi còn nắm giữ 272.000 cổ phiếu LBE, tỷ lệ 13,6%.

SP2 - CTCP Thủy điện Sử Pán 2 - CTCP Năng lượng An Xuân đã hoàn tất mua vào gần 4,2 triệu cp như đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/04-19/05/2023. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Năng lượng An Xuân tại SP2 tăng từ 13,04% lên 33,25%, tương đương gần 6,9 triệu cp.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PET - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Ông Huỳnh Văn Báu, em ông Huỳnh Văn Ngân, Phó tổng giám đốc Petrosetco đã bán ra toàn bộ 10.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện trong ngày 22/5.

Điểm đáng lưu ý, theo dữ liệu trên HoSE, từ ngày 5/4 đến ngày 24/5, HoSE không ghi nhận thông báo đăng ký bán ra cổ phiếu PET của ông Huỳnh Văn Báu.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Ông Dương Thành Công, Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu DHC từ ngày 26/5 đến 24/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Công sẽ nâng sở hữu tại DHC lên hơn 754.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,94%.

Liên quan đến DHC, ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Thành viên HĐQT của DHC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DHC từ ngày 29/5 đến 23/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, muốn nâng sở hữu tại DHC lên hơn 10,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,45%.

SAV - CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex - E-land Asia Holdings Pte. Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua hơn 184.000 cổ phiếu SAV từ ngày 29/5 đến 16/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại SAV lên hơn 8,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 47,64%.