Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/4

Tin doanh nghiệp

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp đã lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng năm 2023 với doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng, tăng 98%; lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, gấp 7 lần thực hiện 2022. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay nếu DIG đạt được.

C32 - CTCP CIC 39 - Ngày 16/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 17/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/6/2023.

FPT - CTCP FPT – Đã thông qua việc phát hành hơn 5,48 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Ngày 25/4, HĐQT thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 26/5/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 23/6/2023.

DHB - CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc – Quý 1 báo lỗ gần 130 tỷ đồng trong quý 1/2023, trong khi cùng kỳ lãi tới 868 tỷ đồng. Theo giải trình của Doanh nghiệp, nguyên nhân gây thua lỗ đến từ việc tình hình tiêu thụ của Đạm Hà Bắc đã gặp nhiều khó khăn do giá Urê và NH3 trong nước liên tục giảm mạnh theo giá thế giới.

MCP - CTCP In và Bao bì Mỹ Châu – Đã nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Nghị và một Thành viên HĐQT là ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

ACG - CTCP Gỗ An Cường – Năm 2023 đặt kế hoạch tăng trưởng, trong đó lãi sau thuế được kỳ vọng ở mức 668 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần 680 tỷ đồng và lãi gộp 191 tỷ đồng, giảm tương ứng 21% và 24% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng 36 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

BAX - CTCP Thống Nhất - Ngày 24/4, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/5/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2023.

PPP - CTCP Dược phẩm Phong Phú - Ngày 18/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 19/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/6/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Kế toán trưởng đã bán ra 160.000 cổ phiếu VPB từ ngày 31/3 đến 24/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hằng đã giảm sở hữu tại VPB xuống còn hơn 211.000 cổ phiếu.

SVN - CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam - Ông Đỗ Bảo Anh, cổ đông lớn đã bán ra 970.000 cổ phiếu SVN trong ngày 20/4. Qua đó, giảm sở hữu tại SVN xuống còn 1,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,9%.

CTX - Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam - CTCP Thăng Long Funnings, cổ đông lớn đã bán bất thành hơn 3,1 triệu cổ phiếu CTX đăng ký bán từ ngày 24/3 đến 21/4. Như vậy, hiện tại cổ đông trên vẫn đang nắm giữ hơn 18,22 triệu cổ phiếu CTX, tỷ lệ 23,1%.

Tương tự, ông Lý Quốc Hùng và bà Ngô Thị Thu Lý, hai phó tổng giám đốc của CTX cũng đã bán bất thành hơn 5,92 triệu và 2,79 triệu cổ phiếu CTX đăng ký bán cùng thời gian nêu trên.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc đã không mua được bất kỳ cổ phiếu NLG nào trong tổng số 100.000 cổ phiếu NLG đăng ký mua từ ngày 21/3 đến 19/4 theo phương thức khớp lệnh. Như vậy, hiện tại ông Huy vẫn chỉ đang nắm giữ hơn 61.700 cổ phiếu NLG.

AGM - CTCP Xuất nhập khẩu An Giang - CTCP Chứng khoán APG (APG), cổ đông lớn đã mua vào hơn 326.000 cổ phiếu AGM trong ngày 19/4. Qua đó, nâng sở hữu tại APG lên hơn 1,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,17%.

HHP - CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng - Wardhaven Vietnam Fund, cổ đông lớn đã mua vào 250.000 cổ phiếu HHP trong ngày 17/4. Qua đó, nâng sở hữu tại HHP lên hơn 3,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,05%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMD - CTCP Gemadept - Bà Hoàng Thị Thanh, mẹ của ông Đỗ Công Khanh – Phó tổng giám đốc đăng ký bán 200.000 cổ phiếu GMD từ ngày 04/5 đến 02/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thanh sẽ giảm sở hữu tại GMD xuống còn 960.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,32%.

BWE - CTCP Nước - Môi trường Bình Dương - Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT đăng ký bán thỏa thuận 1,9 triệu cp BWE. Bên mua là Công ty TNHH Thương mại N.T.P do ông Phong làm Giám đốc. Thời gian thực hiện giao dịch theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 03/05 - 01/06.

WSB - CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây - Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đăng ký mua thêm 2.834.750 cp của (UPCoM: WSB) trong thời gian từ 26/04 - 25/05/2023, theo phương thức giao dịch thoả thuận. SAB hiện là công ty mẹ đang nắm giữ hơn 7.395.000 cp WSB (tỷ lệ 51%).