Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/9/2023

Tin doanh nghiệp

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Ngày 3/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 4/10/2023. Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 10 cổ phiếu mới. Dự kiến KDH sẽ phát hành mới gần 72 triệu cổ phiếu.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Nhà Khang Điền dự kiến tăng lên xấp xỉ 7.885 tỷ đồng.

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - thông báo bổ nhiệm lại nhân sự, bao gồm ông Nguyễn Minh Đạo tiếp tục là Phó Tổng Giám đốc PV Power và ông Nguyễn Duy Giang tiếp tục là Phó Tổng Giám đốc PV Power. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 26/9/2023.

LIG - CTCP Licogi 13 - HĐQT LIG thông qua việc đăng kí giao dịch trái phiếu riêng lẻ mã LIGH2123001 phát hành năm 2021 của LIG trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch là 750 nghìn trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 75 tỷ đồng. Dây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Mã giao dịch là LIG2101. Thời gian đăng ký giao dịch dự kiến trong quý 3 - quý 4/2023.

CX8 - CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 - Dự kiến phát hành gần 464 nghìn cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ 100:21 tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 21 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền là 12/10/2023.

BVS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Ngày 9/10 là chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

G36 - Tổng Công ty 36 - CTCP - HĐQT chấp thuận dùng tài sản đảm bảo là 5 triệu cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT G36 để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn đối với NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

EVS - CTCP Chứng khoán Everest - Ngày 2/10 là ngày giao dịch đầu tiên của hơn 61,8 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung. Đây là lượng cổ phiếu được phát hành nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hoàn tất, lượng cổ phiếu niêm yết của EVS là 164,8 triệu đơn vị.

CII - C ông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM công bố thư mời và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 2.

TTB - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ - ông Ngô Quang Mỹ từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT TTB vì lý do công việc cá nhân nên không thu xếp được thời gian để tiếp tục đảm bảo chức vụ

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TKC - CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Ông Lê Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT đã bán 782.380 cổ phiếu TKC trong phiên 22/9 và không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại Địa Ốc Tân Kỷ. Thị trường cùng phiên ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận với khối lượng tương tự với giá trị gần 940 triệu đồng.

SP2 - CTCP Thủy điện Sử Pán 2 - CTCP Năng lượng An Xuân, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT SP2 Trần Đức Thành (ông Thành là Tổng Giám đốc tại Năng lượng An Xuân) - đã bán 1.653.000 trên tổng số 1.660.000 cổ phiếu SP2 trong khoảng thời gian từ 11/9 đến 25/9/2023. Sau giao dịch, Năng lượng An Xuân còn nắm 5.204.430 cổ phiếu SP2, tỷ lệ 25,24% vốn.

BMF - CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai - Ông Nguyễn Thế Hùng và ông Nguyễn Văn Chi đã bán toàn bộ lần lượt là 600.000 cổ phiếu (tỷ lệ 14,42%) và 923.200 cổ phiếu (tỷ lệ 22,19% vốn), qua đó đều không còn là cổ đông lớn tại BMF. Hai giao dịch đều được thực hiện trong phiên 21/9/2023.

KDM - Công ty Cổ Phần Tập đoàn GCL - Bà Nguyễn Thị Tân, mẹ vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Công Thức đã bán 11.900 trên tổng số 342.900 cổ phiếu KDM trong khoảng thời gian từ 29/8 đến 22/9/2023. Lý do chưa hoàn tất vì giá chưa đạt mong muốn. Số lượng cổ phiếu bà Tân nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 331.000 đơn vị (tỷ lệ 4,66%).

MSB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

DVP - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ - Cổ đông lớn America LLC mua vào 12.800 cổ phiếu DVP trong phiên 25/9/2023. Sau giao dịch, tổ chức nắm giữ hơn 2,8 triệu cổ phiếu DVP tương ứng tỷ lệ 7,003% vốn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VST - CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, tổ chức có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT VST Mai Thị Thu Vân đăng ký bán 30.000 cổ phiếu VST. Dự kiến giao dịch thực hiện trong khoảng 29/9 đến 27/10/2023. Trước giao dịch, tổ chức nắm giữ 2.125.900 cổ phiếu VST, tương ứng tỷ lệ 3,17%.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cổ phiếu (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/10 đến 31/10/2023.

Trước đó, tổ chức này đã đăng ký mua vào lượng cổ phiếu tương tự, song kết quả không mua vào được bất kỳ cổ phiếu nào trong khoảng từ 29/8 đến 27/9/2023.

HEC - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II - Ông Phạm Minh Trí, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc HEC đăng ký bán 70.000 cổ phiếu HEC trong khoảng thời gian từ 2/10 đến 31/10/2023 theo hình thức thỏa thuận. Trước giao dịch, ông Trí nắm 104.000 cổ phiếu HEC tương ứng tỷ lệ 1,73% vốn.

Cùng khoảng thời gian, Chủ tịch HĐQT Bùi Hữu Quỳnh đăng ký mua vào 380.860 cổ phiếu HEC nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Quỳnh đang nắm, 1.519.900 cổ phiếu HEC tương ứng tỷ lệ 25,33% vốn.

VDP - Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP - CTCP Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành đăng ký mua vào 673 nghìn cổ phiếu VDP theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch tổ chức này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào. CTCP Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành là tổ chức liên quan tới ông Hoàng Văn Hoà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VDP (Vợ ông Hoà là Chủ tịch HĐQT Phúc Lai Thành).

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP đăng ký mua 225 nghìn cổ phiếu VDP theo phương thức thoả thuận. Trước giao dịch tổ chức này nắm 2,4 triệu cổ phiếu VDP (tỷ lệ 14,29%). Tổng Công ty Dược Việt Nam là tổ chức liên quan tới ông Hoàng Văn Hoà (ông Hoà là Người đại diện phần vốn sở hữu của Dược Việt Nam tại VDP).

Công ty TNHH MTV Nutri Korea đăng ký mua 673 nghìn cổ phiếu VDP theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch tổ chức này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào. Nutri Korea là tổ chức liên quan tới ông Phạm Tuấn Kiệt, Thành viên HĐQT VDP (Anh rể ông Kiệt là người đại diện pháp luật Nutri Korea).

Thời gian giao dịch dự kiến của các tổ chức trên đều từ 2/10 đến 30/10/2023.