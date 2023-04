Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/4

Tin doanh nghiệp

NKG - CTCP Thép Nam Kim - Năm 2023, Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 400 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 106,91 tỷ đồng, tức tăng thêm 506,91 tỷ đồng. Trong đó, ước tính tổng sản lượng là 940.000 tấn.

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Trong năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.350 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 150 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 651,8 tỷ đồng, tăng thêm 801,8 tỷ đồng. Trong đó, tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến 1 triệu tấn, giảm 20,2% so với cùng kỳ.

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, lãi ròng của DBC giảm mạnh từ 150 tỷ đồng về còn vỏn vẹn 5 tỷ đồng, tương ứng giảm 97%, trong khi doanh thu chỉ giảm 6% so với báo cáo tự lập.

DBC cho biết nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau kiểm toán giảm do có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Công ty đã điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Bất động sản trên BCTC của Công ty mẹ.

VIB - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Ngày 06/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/5/2023.

KBC - Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng. Liên quan đến KBC, Công ty đã có quyết định mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng hơn 2,23 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Dệt may Liên Phương, với giá 12.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trước ngày 21/12/2023.

CMV - CTCP Thương nghiệp Cà Mau - Ngày 17/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 18/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/4/2023.

IDC - Tổng CTCP IDICO - Ngày 29/3, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/4/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 27/4/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PC1 - CTCP Tập đoàn PC1 - Bà Vũ Thị Thu Trang, em dâu ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã bán ra 162.000 cổ phiếu PC1 trong ngày 22/3 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Trang chỉ còn nắm giữ hơn 64.500 cổ phiếu PC1, tỷ lệ 0,02%.

TKC - CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Sau thời gian giao dịch từ 06 - 28/03/2023, ông Trần Văn Sỹ - Thành viên HĐQT đã thoái thành công 1 triệu cp đăng ký trước đó. Hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Sỹ tại TKC giảm từ 7,04% xuống còn 0,38%, tương đương 57.157 cp, qua đó không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - VOF Investment Ltd, cổ đông đăng ký bán toàn bộ hơn 4,35 triệu cổ phiếu KDH sở hữu, tỷ lệ 0,61%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/4 đến 05/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.