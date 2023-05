Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/5

Tin doanh nghiệp

TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank – Đã thông qua việc phát hành hơn 619,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 39,19%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 12/6/2023.

TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Đã thông qua việc triển khai phát hành 1,6 triệu cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre – Đã thông qua việc mua thêm 236.800 cổ phần tại CTCP Giấy Giao Long, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Dự kiến việc mua vào thành công, DHC sẽ nắm giữ hơn 17,69 triệu cổ phần tại Giấy Giao Long.

RAL - CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Đã thông qua việc phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

HHV - CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - Ngày 07/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 08/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu), tương đương HHV sẽ phát hành thêm hơn 21,54 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VCG - CTCP Vinaconex – Đã thông qua việc chuyển nhượng 506.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 46%/vốn tại CTCP Vinacosult theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư quan tâm.

MST - CTCP Đầu tư MST – Đã thông qua phương án phát hành hơn 6,18 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10% và 1,05 triệu cổ phiếu ESOP từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính 2022. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

PMB - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

TVD - CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin - Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/7/2023.

VC3 - CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 11,52 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và 2021 theo tỷ lệ 11,5%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Trong nửa đầu niên độ tài chính 2022-2023, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 14.898,3 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 424,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 873 tỷ đồng, tức giảm 1.297,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 12%, về chỉ còn 7,3%.

DCM - CTCP Phân bón Cà Mau - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, Đạm Cà Mau sản xuất được 329.120 tấn ure và 52.470 tấn NPK, hoàn thành lần lượt 37,3% và 32% kế hoạch năm 2023.

Sang tháng 5/2023, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu sản xuất ure đạt 83.990 tấn với sản lượng tiêu thụ đạt 80.000 tấn, lần lượt giảm 0,5% và tăng 14,8% so với tháng trước.

TNH - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 470 tỷ đồng, tăng trưởng 1,45% so với thực hiện của năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3% so với thực hiện của năm ngoái.

VAF - CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 là 08/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/06. Tỷ lệ cổ tức 9% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 900 đồng).

VNZ - CTCP VNG – Sau kiểm toán, ghi nhận lỗ ròng năm 2022 gần 1,08 ngàn tỷ đồng, tăng thêm 200 tỷ đồng so với BCTC tự lập.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý đã bán ra 1,21 triệu cổ phiếu KDH trong ngày 26/5. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 77,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,87%.

TNH - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 2,5 triệu cổ phiếu TNH trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Sau giao dịch, ông Tuyên đã nâng sở hữu tại TNH lên 7,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,64%.

ACL - CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang - Ông Trần Minh Nhựt, anh của bà Trần Thị Vân Loan – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu ACL sở hữu, tỷ lệ 1% từ ngày 22/5 đến 29/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động - Arisaig Asian Fund Limited, quỹ thành viên thuộc Arisaig Partners (Singapore) đã bán ra hơn 1,3 triệu cp trong phiên 24/05. Sau giao dịch, quỹ ngoại Arisaig Asia giảm sở hữu tại đây từ 95,7 triệu cp (tỷ lệ 6,54%) xuống còn 94,4 triệu cp (tỷ lệ 6,45%).

PVD - Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - Ngày 25/05, bà Đỗ Thị Mai - là vợ của ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên BKS đã bán hết 5.000 cp PVD nắm giữ theo hình thức khớp lệnh.

Tuy nhiên, bà Mai đã thực hiện giao dịch mà không thông báo trước. Về việc này, bà Mai đã có giải trình, với lý do chưa hiểu rõ văn bản hướng dẫn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh - con gái ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3,45 triệu cp NVL trong thời gian từ 02-30/06/2023. Nếu giao dịch thành công, bà Quỳnh sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại NVL từ 1,11% (hơn 21,6 triệu cp) lên 1.287% (hơn 25 triệu cp).

CLM – CTCP Xuất nhập khẩu than Vinacomin - Ông Nguyễn Thái Hà là chồng của bà Lê Thị Thu Trang – Phó Giám đốc đăng ký mua 180.000 CP nhằm mục đích sở hữu cổ phiếu CLM. Thời gian thực hiện giao dịch từ 30/05/2023 đến 28/06/2023.