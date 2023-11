Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/11

Tin doanh nghiệp

VSI - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng).

PHN - CTCP Pin Hà Nội - HĐQT thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024. Đối với kế hoạch năm 2023, sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm 48,7 triệu viên so với KH cũ xuống 337,145 triệu viên. Doanh thu giảm gần 61 tỷ so với KH cũ xuống gần 404 tỷ; ngược lại mục tiêu LNTT năm 2023 tăng gần 24 tỷ so với kế hoạch cũ lên gần 67 tỷ.

Với kế hoạch 2024, doanh thu và LNTT được lên mục tiêu lần lượt là 439 tỷ và 60,3 tỷ.

TMP - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Ngày 27/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 26% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.600 đồng). PMC dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 8/12/2023.

NBP - Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình - Ngày 21/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 13% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.300 đồng). NBP dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 30/11/2023.

SZL - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Thông báo nhận được đơn xin thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty của ông Huỳnh Long Đức kể từ ngày 15/12. Lý do vì ông Đức thay đổi nghề nghiệp để phù hợp với điều kiện gia đình và bản thân.

AAS - CTCP Chứng khoán SmartInvest - Ngày 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (tương ứng mỗi 100 cổ phiếu nhận về 15 cổ phiếu mới). AAS dự kiến phát hành mới gần 30 triệu cổ phiếu.

BSA - CTCP Thủy điện Buôn Đôn - Ngày 22/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 9,803% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 980,3 đồng). BSA dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 14/12/2023.

IBD - CTCP In Tổng hợp Bình Dương - Ngày 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). IBD dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 30/11/2023

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMX - Công ty Cổ phần Camimex Group - Công ty TNHH ES VINA đã mua 122 nghìn cổ phiếu CMX trong phiên 3/11. Sau giao dịch, Công ty TNHH ES VINA nắm giữ hơn 13,3 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 13,08%.

FTS - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc FTS Nguyễn Văn Dũng đã bán 79.500 cổ phiếu trên tổng số 159.000 cổ phiếu FTS, giảm sở hữu xuống 176.632 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,08% vốn. Giao dịch được thực hiện từ 4/10 đến 30/10/2023.

HNG - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - Nguyễn Văn Hải, chồng của Thành viên BKS Bùi Thị Liễu, đã mua 6.700 cổ phiếu và bán ra 10.300 cổ phiếu HNG. Thời gian giao dịch trong phiên 3/10 và 9/10/2023.

TMT - Công ty Cổ phần Ô tô TMT - Bà Bùi Thị Hồng Nhung đã mua 671 nghìn cổ phiếu TMT, nâng sở hữu lên gần 3,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,85%. Giao dịch được thực hiện trong phiên 30/10.2023.

PIT - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex - Công ty TNHH MTV - TCT Xây lắp và TM PETROLIMEX không bán ra bất kỳ cổ phiếu nào trên tổng số hơn 8 triệu cổ phiếu PIT, nguyên nhân do thị trường không thuận lợi.

CNN - CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO - Phó Tổng Giám đốc CNN Lê Ngọc Quang đã thừa kế 13.600 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 91.418 cổ phiếu CNN. Thời gian giao dịch từ 18/10 đến 15/11/2023.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Sumitomo Mitsui Banking Corporation báo cáo mua vào gần 1,2 triệu cổ phiếu VPB, nâng sở hữu lên 15,005% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn tại VPB. Giao dịch thực hiện trong phiên 30/10.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

REE - CTCP Cơ Điện Lạnh - Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn tiếp tục đăng ký mua thêm hơn gần 463 nghìn cổ phiếu REE và muốn nâng sở hữu lên hơn 142,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 34,89%. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 9/11 đến 8/12/2023.

SSB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Phó Tổng Giám đốc Đặng Thu Trang đăng ký bán ra gần 277 nghìn cổ phiếu SSB, giảm sở hữu xuống còn 205 nghìn cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 0,008%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2023.

KDC - C ông ty Cổ phần Tập đoàn Kido - Thành viên HĐQT Nguyễn Gia Huy Chương đăng ký bán ra toàn bộ 13.200 cổ phiếu KDC. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 6/12/2023.