Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/11/2024

Tin doanh nghiệp

OCB: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành tối đa 13.200 trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 1 tỷ đồng trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 13.200 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong 10 đợt vào quý IV/2024, kỳ hạn tối thiểu 01 năm.

TCO: CTCP TCO Holdings (TCO – HOSE) thông báo, ngày 27/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022, 2023 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, tỷ lệ cổ tức là 100:12,99 và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 100:54,4.

SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng sở hữu 50% tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng SHB, cho bên nhận chuyển nhượng là Bank of Ayudhya Public Co, Ltd.

SMA: Ngày 08/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/11/2024.

TNH: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH – HOSE) thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 18,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 100:15. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2024.

VEA : Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM Corp – mã VEA) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 50,3518% (01 cổ phiếu nhận về 4.035,18 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 20/11 tới đây, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/12/2024.

Giao dịch cổ đông

PGT : Ông Shimabukuro Yoshihiko, Ủy viên HĐQT CTCP PGT Holdings (PGT – HNX) đã bán toàn bộ 904.600 cổ phiếu PGT sở hữu, tỷ lệ 9,79%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 29/10. Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace, tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Kế toán trưởng của PGT đã mua vào đúng lượng cổ phiếu trên cùng ngày 29/10.

MAC : Công ty TNHH Quỹ TM Holding, cổ đông lớn của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (MAC – HNX) đã mua vào 751.000 cổ phiếu MAC từ ngày 03/10 đến 31/10. Qua đó, nâng sở hữu tại MAC lên hơn 3,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,77%.