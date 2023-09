Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/9

Tin doanh nghiệp

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ghi nhận doanh thu tiêu thụ tháng 8 đạt 721 tỷ đồng, giảm gần 8% so với tháng 7 nhưng cải thiện 3% so với cùng kỳ. Lũy kế doanh thu 8 tháng đầu năm đạt 4.837 tỷ đồng, tăng 132 tỷ (tăng 3%) so với cùng kỳ.

DHA - CTCP Hóa An – Thông báo dời ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 thành ngày 25/09. Trước đó, Công ty thông báo thanh toán cho đợt tạm ứng cổ tức vào ngày 22/09. Ngày đăng ký cuối cùng cũng được dời từ ngày 12/09 sang ngày 15/09.

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú – Đã thông qua triển khai phương án phát hành 43,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện hành. DPR dự kiến thưởng cho cổ đông hiện hữu từ quý 3/2023. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của DPR sẽ tăng lên gấp đôi, lên gần 869 tỷ đồng.

SVT - CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông - Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:14,99993.

HRC - CTCP Cao su Hòa Bình - Ngày 13/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 14/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/10/2023.

VSA - CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam - Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 15/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/9/2023.

NXD - CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng - Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2023.

JVC - CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo sẽ giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023.

HOSE cho biết, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 của JVC là âm 1.080,95 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

CCL - CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long - Chốt quyền chi trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/09/2023. Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 100:12, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 12 cp mới.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex - CTCP Đầu tư Pacific Holdings, Công ty mẹ đã bán ra 39 triệu cổ phiếu VCG từ ngày 09/8 đến 31/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, Pacific Holdings đã giảm sở hữu tại VCG từ hơn 280,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 52,44% xuống còn 241,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 45,14%.

TDG - CTCP Đầu tư TDG Global - Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 550.000 cổ phiếu TDG từ ngày 04/8 đến 02/9 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại TDG xuống còn hơn 843.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,57%.

Cùng thời gian trên, ông Lê Minh Hiếu – Tổng giám đốc của TDG cũng đã bán ra hơn 496.000 cổ phiếu TDG và giảm sở hữu xuống còn hơn 1,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10%.

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Star Pacifica Pte. Ltd, cổ đông lớn đã mua vào 1 triệu cổ phiếu KDC trong ngày 28/8. Qua đó, nâng sở hữu tại KDC lên hơn 16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,22%.

EVF - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - CTCP Quản lý quỹ Amber, tổ chức có liên quan đến ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT đã mua vào hơn 952.000 cổ phiếu EVF, tỷ lệ 0,27% trong ngày 31/8 theo phương thức thỏa thuận.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh - Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 11/9 đến 10/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thìn sẽ giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 104,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,15%.

HQC - CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân - CTCP Đầu tư Nam Quân, cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Trương Nguyễn Song Vân – Phó tổng giám đốc đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HQC từ ngày 08/9 đến 07/10 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại HQC lên 21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,4%.

EVF - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - CTCP Quản lý quỹ Amber, tổ chức có liên quan đến ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu EVF từ ngày 11/9 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.