Liên danh Trung Nam Group-Indel Corp ký kết hợp đồng tư vấn với Tedi South cho dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa

Toàn cảnh lễ ký kết

Cụ thể, phạm vi công việc bao gồm khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu, nghiên cứu phương án tuyến đường, xác định quy mô đầu tư, ước tính tổng mức đầu tư dự kiến, phương án phân kỳ đầu tư, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội, cùng các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và pháp luật về xây dựng.

Liên danh cam kết tạm ứng toàn bộ chi phí khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ nguồn vốn của Nhà đầu tư, mà không sử dụng bất kỳ khoản ngân sách nhà nước nào trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Liên danh cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý chất lượng hồ sơ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, tiếp thu các ý kiến từ buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng vào ngày 10/12/2025, Liên danh nhà đầu tư đề xuất đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, cũng như đơn vị tư vấn để bổ sung Dự án vào Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Đồng thời, Liên danh nhà đầu tư cũng cam kết nghiên cứu các giải pháp tối ưu hóa hướng tuyến nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường tự nhiên, đặc biệt trong bối cảnh địa hình đồi núi với các rủi ro như sạt lở và lũ lụt.

Các giải pháp này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mô hình “Xanh - Thông minh - Thích ứng với biến đổi khí hậu”, đảm bảo dự án không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái địa phương.

TS. Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT Indel (đại diện liên danh nhà đầu tư) và Đặng Minh Hải - Tổng giám đốc Tedi South ký kết hợp đồng

Đại diện Liên danh cho biết, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, các đơn vị đã chủ động tổ chức nghiên cứu, triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên danh đã ký Biên bản ghi nhớ với Công ty hữu hạn Tập đoàn Viện Khảo sát và Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc (Viện 4) về việc thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.

Viện 4 là một trong những tổ chức tư vấn thiết kế hạ tầng hàng đầu của Trung Quốc, với kinh nghiệm phong phú trong việc thực hiện các công trình giao thông quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao. Trong khi đó, Tedi South là đơn vị tư vấn hàng đầu Việt Nam với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát và thiết kế các công trình giao thông quy mô lớn. Sự hợp tác chiến lược giữa Liên danh Trung Nam Group - Indel Corp - Trung Nam E&C và Viện 4 cùng Tedi South được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng thẩm tra, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật và kiến trúc, hướng tới việc xây dựng một tuyến cao tốc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và mang tầm quốc tế.

Liên danh Trung Nam Group - Indel Corp - Trung Nam E&C là tập hợp các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng và đầu tư hạ tầng, cam kết mang đến các dự án chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và chuyên nghiệp, Liên danh cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong suốt quá trình hợp tác, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch và chất lượng thẩm tra ở mức cao nhất.