Liên tục bị giải chấp, "cá mập" Nguyễn Văn Nghĩa đã bán gần 5 triệu cổ phiếu TCM

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã: TCM), vừa báo cáo hoàn tất bán 4,85 triệu cổ phiếu TCM trên tổng só 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp xuống còn 5,6%.

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 21/8 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Nghĩa sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu TCM, tương đương 9,72% vốn điều lệ công ty. Tạm tính theo mức giá đóng cửa cổ phiếu của TCM trên sàn, số cổ phiếu ông Nghĩa bán ra có giá trị khoảng 80 tỷ đồng.

Trên thực tế, ông Nghĩa đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu TCM. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu thực tế bán ra thấp hơn do 147.700 cổ phiếu trong vị này đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu TCM giai đoạn cuối tháng 7.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2026, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu thuần 968 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 46 tỷ đồng, giảm 44%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.978 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng, giảm khoảng 30%.

Năm 2026, TCM đặt kế hoạch doanh thu gần 4.386 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 293 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCM bất ngờ tăng kịch trần gần 7% lên mức 17.700 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 25/8.