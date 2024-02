Lộ diện các khu đất vàng sẽ bán đấu giá

Năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai đề xuất tỉnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng 17 khu đất tại TP Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành… diện tích gần 410 ha, giá trị thu về ước hơn 7.700 tỉ đồng.



Nhiều khu đất vàng bỏ hoang

Khu Nhà khách 71 cũ nằm ở mặt tiền đường Hà Huy Giáp (phường Quyết Thắng), là một trong những tuyến đường rộng, đẹp nhất TP Biên Hòa. Thời gian dài, Nhà khách 71 cung cấp dịch vụ phòng nghỉ, hội nghị và tiệc cưới. Vài năm trở lại đây, khu đất vàng này để không gây lãng phí đất công. Hằng ngày đi làm qua đây, anh Nguyễn Thành - ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa - tiếc nuối và mong muốn tỉnh sớm đấu giá để tạo thêm nguồn lực cho ngân sách cũng như xây dựng một công trình điểm nhấn cho TP Biên Hòa.

Khu đất vàng Nhà khách 71 nằm trên đường Hà Huy Giáp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ đấu giá vào tháng 9-2024 .Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Khu Nhà khách 71 có diện tích 4.400 m2, được quy hoạch đất ở thương mại dịch vụ. Tỉnh Đồng Nai dự kiến đấu giá vào tháng 9-2024 với giá khởi điểm gần 100 tỉ đồng.

Cách đó không xa, khu đất tại thửa 19, tờ 22, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa có diện tích hơn 7.300 m2, dự kiến đấu giá vào tháng 6-2024 với giá hơn 140 tỉ đồng. Khu đất này nằm ở vị trí đẹp ngay ngã tư, được quy hoạch đất ở dự án. Hiện tại là một khu đất bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, được bao quanh bởi những tấm tôn.

Đối với một số khu đất có diện tích lớn như: Khu đất gần 352 ha tại xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom); khu đất cụm nghề đúc gang 4,8 ha tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu); khu đất dự án chợ và khu phố chợ tại xã Tam An (huyện Long Thành) 2,2 ha… tỉnh Đồng Nai dự kiến tổ chức đấu giá từ tháng 5 đến 9-2024.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Sở TN-MT tỉnh cho biết trong 2 năm 2023 và 2024, địa phương đã có kế hoạch đấu giá 20 khu đất. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 7 khu đất là bảo đảm điều kiện về hạ tầng, quy hoạch, đất đai để đấu giá, số còn lại chưa đủ điều kiện, cần phải xử lý. Việc đấu giá dự kiến thực hiện từ quý II/2024. Đó là khu đất 13,8 ha tại mũi Nghinh Phong, phường 2; khu đất 3,9 ha tại phường 11; khu đất 2,87 ha tại phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu); các khu đất 0,66 ha, 0,47 ha và 0,68 ha tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền); khu đất 1,7 ha tại phường Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ).

Trong số này, đáng chú ý là khu đất 13,8 ha tại mũi Nghinh Phong có mục đích sử dụng là đất thương mại - dịch vụ; mục tiêu đầu tư là hình thành khu du lịch cơ sở hạ tầng đồng bộ, tiêu chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu tham quan, lễ hội và các nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của khách du lịch...

Ngoài ra, khu đất 2,87 ha tại phường Thắng Tam cũng là đất vàng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang phối hợp đơn vị tư vấn thẩm định giá trị tài sản, trình Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị tài sản.

Đẩy nhanh việc tổ chức đấu giá

Hiện nay, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đã lên phương án chi tiết kế hoạch hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng như thời điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các khu đất trong năm 2024. Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai Đặng Minh Đức cho biết năm 2024, Sở TN-MT xây dựng kế hoạch, lập sơ đồ Gantt với các nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho từng đơn vị liên quan.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, tỉnh đang nỗ lực để tăng nguồn thu từ đấu giá đất, bảo đảm đủ nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm của tỉnh. Do đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nỗ lực, trách nhiệm hơn và có những giải pháp đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương và của tỉnh.

Theo đó, Sở TN-MT xây dựng, thực hiện và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đấu giá đất. Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết để khu đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá sớm nhất. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành của tỉnh thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đối với các khu đất tỉnh đấu giá trên địa bàn...

Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho hay sở đề xuất UBND tỉnh cho phép xác định giá khởi điểm đấu giá đối với các khu đất không đủ cơ sở dữ liệu để áp dụng phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư sau khi Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành để tính giá.

Trong trường hợp vẫn phải triển khai xác định giá khởi điểm đấu giá đối với các khu đất không đủ cơ sở dữ liệu để áp dụng phương pháp so sánh tại thời điểm hiện tại, UBND tỉnh kiến nghị Bộ TN-MT quy định cụ thể tỉ lệ điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá, làm cơ sở để triển khai thực hiện…

Bên cạnh đó, sở đề xuất UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, cấp phép môi trường, lập dự án đầu tư… cho người trúng đấu giá. Đồng thời phối hợp, rà soát tính pháp lý, bảo đảm đầy đủ nội dung và tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu giá tài sản, ngân sách, quản lý thuế… trong quá trình xây dựng phương án đấu giá, quyết định đấu giá.