Lộ diện cặp đôi may mắn nhất đám cưới Doãn Hải My: Bắt hoa cưới thành công, hoá ra chuyện tình đã đơm hoa kết trái

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã khép lại trong tháng 11 nhưng dư âm vẫn còn "ám ảnh" dàn khách mời. Bằng chứng là MC Trần Ngọc - người dẫn dẫn dắt đám cưới tại Hà Nội tiếp tục tung clip hậu trường, với dòng caption "ăn cưới online lần cuối với Hậu My" để khép lại chuỗi series này. Tuy nhiên câu chuyện trong chiếc clip lại khiến dân tình bàn tán, vì trước đó khoảnh khắc tung hoa cưới này chưa được hé lộ.

Khoảnh khắc tung hoa cưới của Doãn Hải My chưa được tiết hộ trước đó

Được biết, người bắt được hoa cưới của Doãn Hải My chính là bạn của cô dâu. Câu chuyện tiếp tục được bật mí khi MC Trần Ngọc đến chúc mừng người may mắn bắt được hoa, hỏi khéo rằng người yêu có mặt ngay tại đây không? Chính chủ trực tiếp trả lời "có", cùng bạn trai đến tham dự lễ cưới và muốn "xin vía được hạnh phúc như bạn My".

Bất ngờ hơn nữa là cặp đôi đã cầu hôn thành công trước đó, cả hai đều đã có ý muốn dựng vợ gả chồng. Dân tình chứng kiến sự trùng hợp như có duyên số sắp đặt từ trước này thì vô cùng thích thú, MC Trần Ngọc cũng bày tỏ mong muốn chứng kiến thêm những đám cưới hạnh phúc như của Hậu và My.

Thậm chí netizen cũng để lại bằng chứng đã có nhiều cái kết đẹp diễn ra ngay sau khi bắt được hoa cưới: "Mình bắt được hoa của chị họ mình thế là cưới luôn trong năm. Em gái bắt được hoa trong đám cưới mình cũng cưới rồi", "Chồng mình bắt được hoa của anh trai, đúng năm sau cưới luôn!", "Lấy vợ là phải lấy liền tay, bắt được hoa cưới thế này chính là dấu hiệu tốt đó nha",.. .

Cặp đôi bắt được hoa cưới trước đó đã cầu hôn thành công

Sự trùng hợp chẳng khác nào duyên số khiến dân tình thích thú

Theo phong tục cưới của người Việt Nam, ý nghĩa của việc tung hoa cưới là trao gửi niềm hạnh phúc tới những người còn độc thân, đặc biệt là các cô gái, mong muốn họ sẽ tìm thấy tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Vậy nên cặp đôi may mắn bắt được hoa trong đám cưới của Hậu My khiến netizen ngay lập tức muốn tác thành cho họ!

Nguồn: MC Trần Ngọc