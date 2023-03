Lộ diện chiếc ô tô điện sẽ được tỷ phú Phạm Nhật Vượng dùng làm dịch vụ taxi: Mẫu mã, màu sắc ra sao?

Ngày 21/3, công chúng đã xôn xao trước thông tin Công ty taxi điện GSM đầu tư trực tiếp vào Be Group, nhằm đưa ô tô điện và xe máy điện vào hoạt động dịch vụ vận tải công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.

GSM (Green - Smart - Mobility) được Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 95% tỷ lệ cổ phần. Công ty hoạt động trong hai lĩnh vực chính: taxi điện và cho thuê ô tô, xe máy điện VinFast, với quy mô đầu tư là 10.000 ô tô và 100.000 xe máy.

Theo thoả thuận hợp tác, Be Group - đơn vị chủ quản của ứng dụng Be sẽ nhận khoản đầu tư trực tiếp từ GSM để hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, cũng như cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ số một Việt Nam. Ngoài ra, thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện một cách thuận tiện và dễ dàng nhất.

Mới đây, một số hình ảnh về xe taxi điện của GSM cũng đã rò rỉ trong các cộng đồng yêu xe. Theo đó, những chiếc điện này được gọi là Taxi Xanh SM, phủ sơn màu xanh.

Dòng xe VinFast được sử dụng làm taxi là dòng ô tô điện VF e34, ra mắt từ tháng 10/2021, cũng là mẫu ô tô điện đầu tiên của thương hiệu.

Ô tô điện VinFast VF e34 có thiết kế nhỏ gọn, gầm cao, chiều dài cơ sở đạt 2.610,8mm giúp khoang nội thất rộng rãi, tối ưu diện tích sử dụng. Pin Lithium được chế tạo cho ô tô điện VF e34 đạt tiêu chuẩn an toàn và có độ bền cao. Pin có dung lượng 42kW giúp xe có thể di chuyển trên một quãng đường dài khoảng 285 km/lần sạc (theo chuẩn NEDC). Nếu sử dụng tính năng sạc siêu nhanh, VF e34 còn có khả năng đi được thêm khoảng 180km sau khoảng 18 phút sạc .

Một điểm đặc biệt ở pin Lithium trên xe điện VinFast VF e34 là đảm bảo tiêu chuẩn chống nước IP67 giúp xe có khả năng chịu được mực nước sâu 1m trong tối thiểu 30 phút. Do đó, xe có khả năng di chuyển trong điều kiện mưa lớn mà không gây cháy nổ hoặc các nguy cơ rủi ro khác.

Hiện nay, VinFast đã quy hoạch hệ thống cổng sạc trên 63 tỉnh thành cả nước. Đây cũng là điều kiện cần thiết để vận hành dịch vụ taxi ở quy mô lớn. Mẫu xe VF e34 trên rất có thể sẽ là dòng xe được sử dụng trong khuôn khổ hợp tác với Be.

Thời điểm ra mắt, chiếc xe điện này được niêm yết với giá 710 triệu đồng (đã bao gồm phí VAT). Với các tài xế Be, hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện hoặc chi phí thuê xe điện vẫn chưa được công khai.