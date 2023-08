Lộ diện doanh nghiệp vừa phát hành 1.900 tỷ trái phiếu đầu tư vào nhiều dự án tỷ đô của Vingroup

Ngày 25/8, CTCP Phú Thọ Land công bố đã phát hành thành công lô trái phiếu PTJCB2324001 có giá trị 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn ngày 25/8/2024. Lãi suất phát hành trái phiếu là 10,5%/năm.

Phú Thọ Land được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập khi đó gồm CTCP BV Land góp 14 tỷ, chiếm 70% vốn điều lệ, CTCP Xây dựng Balimas góp 200 triệu, chiếm 1% và CTCP BV Asset góp 5,8 tỷ, chiếm 29% vốn điều lệ. Trong đó, BV Land và BV Asset là thành viên của BV Group.

Mới đây, ngày 8/8/2023, Phú Thọ Land vừa tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 1.750 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật cũng đổi từ ông Hoàng Ngọc Minh (1991) sang ông Nguyễn Danh Toàn (1970).

Theo thông tin của chúng tôi, Phú Thọ Land đang đầu tư thứ cấp vào dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, có địa chỉ tại quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có tổng mức đầu tư 55.870 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ USD) của Tập đoàn Vingroup và hợp tác đầu tư với CTCP Vinhomes tại Dự án Khu đô thị Đại An (tên thương mại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown) có tổng mức đầut ư hơn 32.600 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ USD).

Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) cũng mới công bố phát hành thành công lô trái phiếu mã TALCH2325001 có giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 30/5/2025. Lãi suất phát hành trái phiếu là 11%/năm.

Taseco Land thành lập năm 2009, vốn điều lệ hiện tại 2.700 tỷ đồng. 

Trong những năm qua, Taseco Land đã triển khai thành công hàng loạt dự án bất động sản chất lượng cao trên địa bàn các tỉnh, thành phố như Tòa nhà NO2-T1, Tòa nhà NO3-T2, Tòa nhà NO1-T4, Tòa nhà NO3-T6 tại Khu Đoàn Ngoại giao, thành phố Hà Nội; Khu nhà ở thấp tầng thuộc Khu đô thị mới Nam An Khánh tại Hoài Đức, Hà Nội; Khu đô thị Dệt may tại thành phố Nam Định; Khu đô thị kết hợp Công viên Cây xanh Green Park tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Căn hộ - Khách sạn Alacarte Oceanview Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng, Khu dân cư Hải Hà tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Khu đô thị Lương Sơn Riverview tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình …

Tòa nhà N02-T1 khu Đoàn Ngoại Giao

Thời gian tới, Taseco Land sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và mở rộng các dự án bất động sản như: Dự án Tòa nhà Landmark 55 thuộc Khu đô thị Tây Hồ Tây (quy mô 2,36ha, tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng); Dự án tòa nhà Thương mại dịch vụ và Căn hộ chung cư À LA CARTE Hạ Long (quy mô 5.125 m2, tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng); Dự án CC5A, CC2 tại Khu Đoàn Ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội; Dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ...