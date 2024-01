Lộ diện "kẻ thay thế" Air Blade vào tuần tới, trang bị sánh ngang SH

Honda Indonesia mới đây đã tung ra hình ảnh thông báo về việc hãng sẽ sớm ra mắt một mẫu xe mới vào ngày 2/2/2024. Dù chưa có thông tin chính thức về sản phẩm nhưng với logo chữ "S" khả năng cao đây chính là Stylo 160 - mẫu xe được định vị ở phân khúc tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với Air Blade và Vario.

Honda tung teaser mẫu xe máy có logo chữ S

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ có thể thấy Stylo 160 sở hữu thiết kế cổ điển, trang bị và tính năng trên xe hứa hẹn sẽ không thua kém bất kỳ đối thủ nào cùng phân khúc.

Thiết kế xe máy được cho là Honda Giorno/Stylo đã đăng ký tại Indonesia.

Honda Stylo 160 được kì vọng sẽ có hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, cụm đồng hồ LCD, cổng sạc USB cùng cốp đựng đồ với dung tích lớn bên dưới yên xe. Cùng với đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phanh đĩa nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng.

Cung cấp sức mạnh cho Stylo 160 nhiều khả năng sẽ là động cơ được sử dụng trên Honda SH 160 và Vario 160 với dung tích 157cc 4 van eSP+ làm mát bằng chất lỏng. Với khối động cơ này, Honda Stylo 160 có công suất tối đa 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Trước đó, một bằng sáng chế xe máy bị nghi là Honda Stylo cũng từng xuất hiện trên Bản tin Kiểu dáng Công nghiệp Chính thức số 1. 59/DI/2023 do Cục Bản quyền và Kiểu dáng công nghiệp, Tổng cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Pháp luật và Nhân quyền ban hành.



Về thiết kế, xe mang phong cách cổ điển giống hệt Honda Giorno tại Thái Lan. Trong số đơn đăng ký A00202304557, chiếc xe máy được cho là do Wongsakorn Wattanavekin đến từ Thái Lan và Takashi Watanabe đến từ Nhật Bản thiết kế. Trong khi đó, tên người nộp đơn là Honda Motor Co. Ltd có địa chỉ tại Tokyo, Nhật Bản. Đơn đăng ký được nhận vào ngày 13/10 và được công bố một tháng sau đó.