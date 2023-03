Lộ diện lĩnh vực có mức lương cao nhất Việt Nam, có vị trí lên tới 600 triệu đồng?

Báo cáo Hướng dẫn lương 2023 của Adecco nhận định, đ ại dịch Covid-19 đã dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong hành vi của khách hàng và cách thức khách hàng tương tác với ngân hàng. Do đó, trong n ăm 2023, các ngân hàng tại Việt Nam dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Adeco dự báo, các ngân hàng và tổ chức tài chính rất có thể sẽ tích cực tuyển dụng và mở ra nhiều vị trí hơn khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số được tích hợp hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, các vị trí được dự báo sẽ gia tăng tuyển dụng bao gồm Sales and Marketing (Bán hàng và Tiếp thị), Partnership Development (Phát triển Quan hệ đối tác), Chief of Risk (Giám đốc quản trị rủi ro ( Chief of Risk) , Communications Manager ( Giám đốc truyền thông) và Investment Managers (Giám đốc đầu tư).

Về mức lương, nghiên cứu của Adeco cho biết, vị trí có mức lương cao nhất là CEO Tập đoàn - CTCP đầu tư tư nhân, với mức lương dao động từ 200-600 triệu đồng tuỳ thuộc vào số năm kinh nghiệm. Cụ thể, mức lương sẽ dao động trong khoảng từ 200-350 triệu đồng nếu nhân sự có 1-5 năm kinh nghiệm và tăng lên mức từ 335-600 triệu đồng nếu nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm.

Trong khi đó, vị trí có mức lương thấp nhất trong lĩnh vực dịch vụ tài chính là chuyên viên tư vấn/ kiểm toán, với mức lương dao động từ 15-45 triệu đồng tuỳ thuộc vào số năm kinh nghiệm. Với nhân sự có từ 1-5 năm kinh nghiệm, mức lương sẽ dao động trong khoảng 15-30 triệu đồng và tăng lên mức 30-45 triêu đồng nếu nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm.

Bên cạnh lĩnh vực dịch vụ tài chính, các vị trí bán lẻ và tiếp thị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng có mức lương cao nhất trong các nhóm ngành. Theo đó, vị trí có mức lương cao nhất là Giám đốc điều hành, với mức lương dao động từ 300-600 triệu đồng tuỳ thuộc vào số năm kinh nghiệm. Cụ thể, mức lương sẽ dao động trong khoảng từ 300-400 triệu đồng nếu nhân sự có 1-5 năm kinh nghiệm và tăng lên mức từ 400-600 triệu đồng nếu nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm.

Báo cáo nhận định,  trong những năm gần đây, thị trường Chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Theo đó, giai đoạn trong và sau khi đại dịch Covid-19, ngành này càng có cơ hội phát triển bởi nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng nhiều và người dân ngày càng ý thức hơn về sức khỏe của mình.

Vào năm 2023, khi sự thay đổi tích cực trong hành vi của người tiêu dùng mở ra nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển của lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế, nhu cầu về nhân tài cũng sẽ tiếp tục tăng trong các tổ chức Chăm sóc sức khỏe. Cùng với quá trình số hóa, các tài năng có khả năng thích ứng kỹ thuật số tốt sẽ có cơ hội nắm lấy các vị trí mới.