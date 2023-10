Lộ diện một dự án tại Tp.HCM “gánh” cả thị trường căn hộ phía Nam

Trong báo cáo thị trường quý 3/2023 mới đây, CBRE Việt Nam chỉ ra, trong quý, số lượng căn hộ mới chào bán tại Tp.HCM là 3.600 căn, gần bằng 90% tổng nguồn cung mới trong cả 6 tháng đầu năm 2023, và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng căn hộ mở bán mới đa phần đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. 60% nguồn cung mới trong 9 tháng đầu năm 2023 đến từ một dự án khu đô thị ở phía Đông. Vì vậy, khu Đông vẫn là điểm sáng về nguồn cung căn hộ mới tại Tp.HCM. 96% nguồn cung mới của quý 3 đến từ phân khúc cao cấp và 4% nguồn cung mới còn lại thuộc phân khúc hạng sang, từ giai đoạn tiếp theo của một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cùng nhận định, báo cáo của Savills Việt Nam đã chỉ rõ dự án “gánh” cả thị trường căn hộ phía Nam quý 3/2023 là khu căn hộ The Glory Heights (thuộc Vinhome Grand Park).

Theo đơn vị này, trong quý số căn mới tăng 572% theo quý và 11% theo năm lên 2.528 căn, từ hai dự án mới và sáu giai đoạn tiếp theo. Tp.Thủ Đức có 74% thị phần; trong đó, Vinhome Grand Park – The Glory Heights (Hạng B) chiếm 59% thị phần. Các nguồn cung mới khác bao gồm các dự án Hạng B và C tại Bình Tân và Bình Chánh.

Quý 3/2023, nguồn cung căn hộ Tp.HCM chiếm tỉ lệ lớn, trong đó số lượng căn hộ chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông thành phố. Nguồn: DKRA Group

Đáng nói, lượng giao dịch trong quý 3/2023 đạt 2.003 căn, tăng 561% theo quý và 102% theo năm. Trong đó, Vinhome Grand Park – The Glory Heights chiếm 55% lượng bán trong quý. Nếu loại trừ dự án này, tình hình hoạt động của thị trường vẫn chật vật với 903 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ là 15%.

“Nếu loại trừ 1.100 giao dịch tại dự án hạng B, Vinhome Grand Park – The Glory Heights, các dự án hạng C có 651 giao dịch, thể hiện nhu cầu nhà ở giá rẻ vẫn ở mức cao. Các dự án hạng B có 210 giao dịch, trong khi hạng A chỉ có 42 giao dịch”, đại diện Savills cho hay.

Như vậy để thấy đây là dự án “gánh” cả thị trường căn hộ phía Nam trong quý 3/2023 cả về nguồn cung lẫn giao dịch.

Theo đại diện CBRE, trong quý 3 ghi nhận một số chính sách bán hàng nổi bật từ các chủ đầu tư, nhờ vậy mà dự án tại khu Đông Tp.HCM đạt lượng tiêu thụ gần như tuyệt đối với các căn có giá ưu đãi. Có thể thấy, tuy thị trường không ghi nhận giảm giá trực tiếp, nhưng sự có mặt của các chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi là không thể thiếu trong các dự án chào bán mới để đảm bảo lượng hấp thụ tốt cho dự án. Trên thực tế, các chính sách bán hàng hấp dẫn giúp cải thiện tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới trong quý 3.

Trong khi đó, DKRA Group cũng cùng nhận định khi hơn 85% nguồn cung trong quý 3/2023 đến từ Tp.HCM. Theo đơn vị này, nguồn cung mới trong quý 3/2023 gấp 2.5 lần so với quý trước nhưng chỉ bằng 83% so với cùng kỳ. Trong đó, tính riêng tại Tp. HCM đã chiếm gần 90% nguồn cung mở bán mới toàn thị trường.

Dự án căn hộ thuộc Vihome Grand Park từng gây "bão" thị trường bất động sản phía Nam trong quý 3/2023.

Cụ thể, tại Tp.HCM, phân khúc hạng A chiếm 2/3 nguồn cung mới mở bán trong quý, các dự án tập trung phần lớn tại khu Đông, phân khúc hạng C quay trở lại sau thời gian dài vắng bóng, tuy nhiên chỉ chiếm khoảng 4% tổng nguồn cung mới. Đồng thời, thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc so với quý 2/2023, tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 72% với lượng tiêu thụ gấp 2.8 lần quý trước hay tăng 13% so với cùng kỳ.

Đai diện đơn vị này ch biết, thời gian booking các dự án mở bán trong quý 3/2023 bình quân kéo dài từ 3 - 5 tháng. Các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán,... tiếp tục ược phần lớn chủ ầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.