Lộ diện ngành nghề có mức lương cao nhất Việt Nam, có vị trí lên tới 800 triệu đồng

Theo Báo cáo Hướng dẫn lương 2026 của Adecco, năm 2025 kinh tế Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Trong đó, khu vực dịch vụ và công nghiệp – xây dựng tiếp tục đóng vai trò là động lực chính. Hoạt động xuất khẩu tăng 17%, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, môi trường kinh doanh trong nước vẫn duy trì sự sôi động. Trong năm, hơn 195.000 doanh nghiệp được thành lập mới và khoảng 102.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, dù vẫn có hơn 114.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Điều này cho thấy khu vực doanh nghiệp đang trong quá trình điều chỉnh để thích ứng với áp lực chi phí và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp trở nên chọn lọc hơn, tập trung vào các vị trí có chuyên môn và kinh nghiệm cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ, quản lý chuỗi cung ứng và phân tích dữ liệu.

Ngành công nghệ tiếp tục giữ sức hút

Báo cáo của Adecco cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ vẫn duy trì ở mức cao khi doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số.

Về thu nhập, các vị trí cấp cao trong lĩnh vực này ghi nhận mức lương đáng chú ý. Cụ thể, CIO/CTO có thể đạt khoảng 350 triệu đồng/tháng tại cả Hà Nội và TP.HCM đối với nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm. Trong khi đó, vị trí Giám đốc dữ liệu có thể nhận tới khoảng 300 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm của ứng viên.

Kiến trúc sư phần mềm có thể đạt khoảng 180 triệu đồng/tháng tại TP.HCM và 160 triệu đồng/tháng tại Hà Nội nếu có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên. Trong khi đó, Kỹ sư phần mềm có mức cao nhất khoảng 130 triệu đồng/tháng tại TP.HCM và khoảng 80 triệu đồng/tháng tại Hà Nội.

Ngân hàng – tài chính dẫn đầu về mức lương

Theo báo cáo của Adecco, lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục nằm trong nhóm ngành có mức thu nhập cao nhất trên thị trường lao động.

Cụ thể, vị trí Tổng giám đốc (CEO) tại cả Hà Nội và TP.HCM có thể đạt khoảng 800 triệu đồng/tháng đối với nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm. Trong mảng chứng khoán và quản lý quỹ, Giám đốc điều hành khối có thể nhận khoảng 600 triệu đồng/tháng tại TP.HCM và khoảng 450 triệu đồng/tháng tại Hà Nội.

Ngoài ra, một số vị trí quản lý cấp cao khác cũng ghi nhận mức thu nhập rất cao. Chẳng hạn, Phó Tổng giám đốc ngân hàng có thể đạt khoảng 600 triệu đồng/tháng tại cả hai thị trường. Trong khi đó, Giám đốc Marketing trong lĩnh vực tài chính có thể nhận tới khoảng 400 triệu đồng/tháng tại TP.HCM và khoảng 300 triệu đồng/tháng tại Hà Nội đối với nhóm nhân sự trên 5 năm kinh nghiệm.