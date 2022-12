Lộ diện những địa phương thu ngân sách lớn nhất năm 2022: TP. HCM chiếm 1/3 ngân sách cả nước, cái tên mới của CLB 50.000 tỷ không phải Hưng Yên

TP. HCM, Hà Nội tiếp tục dẫn đần

Năm 2022, TP. HCM được Trung ương giao thu ngân sách là 386.568 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 12/2022, thành phố đã thu được 457.500 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ (ước đạt khoảng 1/3 thu ngân sách cả nước).



TP. HCM

Theo thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết của Cục Thuế Hà Nội, năm 2022, thu ngân sách thành phố Hà Nội do cơ quan Thuế quản lý đạt 304.000 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2021, đạt 107,9% dự toán pháp lệnh.



Hà Nội

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thu ngân sách trên toàn thành phố năm 2022 ước đạt 333.000 tỷ đồng, bằng 106,8% so với dự toán HĐND thành phố giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ.



Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu gia nhập CLB thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng



Mới chỉ tính đến hết tháng 11/2022, Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Cụ thể, thu dầu thô đạt 268,1% dự toán và bằng 177,5% so với cùng kỳ 2021; thu nội địa (ngoài dầu) đạt 129,8% dự toán và bằng 112,3% so với cùng kỳ 2021.



Trong khi đó, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 10, Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, đây là năm đầu tiên thành phố thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao và 102,9% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 66.000 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Trung ương giao và 110% dự toán HĐND thành phố giao; thu nội địa ước 41.000 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao.



Hải Phòng

Như vậy, trong năm 2022, có tất cả 4 tỉnh, thành có số thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng là TP. HCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng.

Bình Dương, Đồng Nai thu trên 60.000 tỷ đồng

Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.



Dù tình tình có nhiều biến động khó lường, tình hình sản xuất kinh doanh ở tỉnh Bình Dương vẫn phục hồi tích cực, thu ngân sách Nhà nước ở địa phương vẫn đạt kế hoạch được giao, ước khoảng 61.940 tỷ đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách thực hiện 20.409 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.



Bình Dương

Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hoá thu xấp xỉ 50.000 tỷ đồng

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa lần đầu có tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 49.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và đang đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ.



Hưng Yên

Trong khi đó, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt xấp xỉ 48.400 tỷ, vượt xa dự toán.

Quảng Ninh chưa công bố số tổng thu ngân sách năm 2022, nhưng tổng thu ngân sách 11 tháng đã đạt trên 42.400 tỷ đồng, ước thu ngân sách cả năm sẽ đạt 51.500 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Trung ương giao, bằng 105% so với cùng kỳ.

Nhiều tỉnh thu ngân sách vượt xa dự toán

Các tỉnh có số thu ngân sách vượt dự toán trên 50% là: Hưng Yên đứng đầu vượt 248%, Thừa Thiên Huế vượt 85,5%, Quảng Ngãi vượt 78,4%, Thanh Hoá vượt 73,5%, Quảng Bình vượt 60%, Bà Rịa Vũng Tàu vượt 54,4%.