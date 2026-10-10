Lộ diện nữ Tổng Quản Lý người Việt đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam

Mới đây, Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa chính thức công bố bà Vân Vũ đảm nhiệm vị trí Tổng Quản Lý, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi bà trở thành nữ Tổng Quản Lý người Việt đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam.

Bà Vân Vũ là nữ Tổng Quản Lý người Việt đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam.

Với 17 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch khách sạn, bà Vân Vũ đã trải qua nhiều vai trò từ Kinh doanh, Vận hành đến Quản lý cấp cao tại các thương hiệu quốc tế. Hành trình ấy từng đưa bà đến Costa Rica, nơi bà có hơn năm năm làm việc tại JW Marriott Guanacaste Resort & Spa, trước khi trở về Việt Nam và tiếp tục dẫn dắt các đội ngũ tại InterContinental Long Beach Phu Quoc và Fusion Resort & Villas Danang.

Đằng sau cột mốc "đầu tiên" là một hành trình được xây dựng từng bước – bằng chuyên môn, trải nghiệm, sự kiên trì và những lần dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Là một phụ nữ Việt Nam phát triển sự nghiệp trong ngành du lịch khách sạn, bà Vân Vũ hiểu rằng hành trình lãnh đạo đôi khi đi cùng những thử thách riêng. Nhưng thay vì xem những giới hạn là rào cản, bà lựa chọn nhìn mỗi thử thách như một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tiến xa hơn.

Với bà, cột mốc này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. Đó còn là một lời nhắn gửi đến những phụ nữ trẻ đang theo đuổi ngành du lịch khách sạn rằng những vị trí lãnh đạo cũng là nơi họ có thể thuộc về.

"Điều tôi tự hào nhất không chỉ là trở thành người đầu tiên. Tôi hy vọng hành trình của mình có thể mang đến cho những người phụ nữ khác thêm niềm tin để theo đuổi điều họ thực sự mong muốn và không ngại bước lên khi cơ hội đến".

Trên cương vị Tổng Quản Lý, bà Vân Vũ sẽ cùng đội ngũ Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa tiếp tục phát triển khu nghỉ dưỡng thành một trong những resort biển được yêu thích nhất tại Đà Nẵng – Hội An

Ngay trong những ngày đầu tiên tại Renaissance Danang Hoi An, Vân Vũ chia sẻ rằng bà đã cảm nhận một sự kết nối đặc biệt với khu nghỉ dưỡng và gọi nơi đây là "ngôi nhà thứ hai". Trước mắt bà là một khu nghỉ dưỡng giàu tiềm năng, một đội ngũ tận tâm và những vị khách đã đặt niềm tin vào điểm đến này. Với bà, một nơi làm việc thành công không chỉ được đo bằng những danh hiệu hay những con số. Điều quan trọng hơn là xây dựng một môi trường nơi mỗi người cảm thấy được tin tưởng, được trao cơ hội để sáng tạo, phát triển và có thể hạnh phúc, tự hào về công việc mình đang làm.

Đó cũng là điều được cô đọng trong triết lý cá nhân mà bà mang theo trong công việc: "Dẫn dắt bằng trái tim, luôn hướng đến những điều cao hơn, không ngủ quên trong chiến thắng và quan trọng nhất, hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và tuyệt vời mà công việc mang lại, những khoảnh khắc mà chỉ những người làm trong ngành khách sạn, du lịch mới may mắn được trải nghiệm."

Trên cương vị Tổng Quản Lý, bà Vân Vũ sẽ cùng đội ngũ Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa tiếp tục phát triển khu nghỉ dưỡng thành một trong những resort biển được yêu thích nhất tại Đà Nẵng – Hội An, đồng thời xây dựng một môi trường nơi mỗi thành viên có thể kết nối, phát triển và tự hào về nơi mình thuộc về.

Đối với Vân Vũ, trở thành nữ Tổng Quản Lý người Việt đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam không phải là đích đến. Đó là một lời nhắc rằng khi cơ hội được mở ra, phụ nữ hoàn toàn có thể bước lên bằng năng lực, bản lĩnh và sự khác biệt của riêng mình.

Và có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của cột mốc này không nằm ở việc ai là người đầu tiên, mà là sẽ có thêm bao nhiêu người phụ nữ tin rằng: "Tôi cũng có thể làm được".