Lộ đường dây mua CCCD từ khách sạn, nhà nghỉ để làm CCCD giả đi mở thẻ ngân hàng: Cơ quan công an cảnh báo hành vi tuyệt đối không được làm

Bắt nguồn từ sự việc ngày 3/10, nhân viên Ngân hàng Viettinbank chi nhánh 222 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, tiếp một nam thanh niên đến yêu cầu được mở tài khoản ngân hàng với số căn cước công dân (CCCD) số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành, nhân viên ngân hàng xác minh kỹ thông tin trên hệ thống thì phát hiện, toàn bộ thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng.

Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã bí mật báo tin cho Cơ quan Công an địa phương. Ngay sau đó, Công an bất ngờ xuất hiện đưa người thanh niên kia về trụ sở Công an phường 1, quận Phú Nhuận để làm việc.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an phường đã nhanh chóng chuyển hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thanh niên này khai tên Phó Lâm Việt Tân, thừa nhận hành vi dùng CCCD giả đến ngân hàng để mở tài khoản . Khám xét nhanh, Công an thu giữ thêm trong người Tân một CCCD số: 095202516..., mang tên Nguyễn Văn Hòa. Từ đây đã lộ ra một đường dây làm giả giấy tờ với thủ đoạn rất tinh vi.

Theo lời khai của Tân, anh ta được Lê Văn Điểm thuê sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Xong việc, Tân sẽ được trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản.

Theo lời khai của Tân, Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng phối hợp với Công an các phường triệu tập Lê Văn Điểm lên làm việc. Điểm khai nhận được đối tượng Sunaca (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên, có nhiệm vụ sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Cứ mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới nên số tiền hưởng lợi cụ thể là 200.000 đồng/tài khoản.

Tiếp tục điều tra, Công an quận Phú Nhuận đã xác định hai đối tượng Trần Hữu Phát và Nguyễn Hồng Phú trực tiếp làm giả CCCD. Phát và Phú thừa nhận đã trực tiếp làm giả 2 CCCD nói trên tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Theo lời khai của hai đối tượng, vào khoảng tháng 3/2023, Phú thấy nhiều khách hàng cần đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng trên Facebook. Do đó, Phú đã nảy sinh ý định phạm tội cùng Phát, cả hai lên mạng tìm hiểu cách thức làm CCCD giả.

Phát thuê nhà tại địa chỉ 300/23/21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 để hoạt động. Đến ngày 1/10, cả hai chuyển “sào huyệt” qua địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Mỗi khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ có khách để quên CCCD rồi đưa về cho Phát. Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt, rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo, xong thì đưa lại cho Phú. Sau đó Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán. Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao CCCD giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.

Cơ quan Công an cảnh báo, việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng CCCD giả là hành vi vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Bởi lẽ CCCD gắn chip giả không thể sử dụng được, vì khi đi giao dịch tại các cơ quan, đơn vị, ngân hàng... sẽ nhanh chóng bị phát hiện bằng các thiết bị kiểm tra, hoặc qua đối chiếu dữ liệu, nhận dạng người sử dụng với dữ liệu, hình ảnh lưu trong cơ sở dữ liệu. Và khi đã bị phát hiện thì sẽ lập tức bị bắt giữ và phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật.