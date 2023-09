Lỗ kỷ lục trong nửa đầu năm 2023, Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT) tiếp tục bị cưỡng chế thuế 144 tỷ đồng

Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (mã: PRT) vừa có thông báo nhận được Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Lý do bị cưỡng chế vì PRT đã nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Số tiền bị cưỡng chế lên tới hơn 144 tỷ đồng.

Trong trường hợp số tiền trên tài khoản ngân hàng của PRT nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của PRT trong thời gian quyết định có hiệu lực.

PRT được biết tới là doanh nghiệp đầu tư vào nhiều công ty thuộc các lĩnh vực là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nổi bật nhất là việc nắm 30% cổ phần FrieslandCampina VN – chủ thương hiệu của loạt thương hiệu sữa nổi danh trên thị trường hiện nay như: Ovaltine, Fristi, sữa tươi cô gái Hà Lan dutch lady, Friso, Friso Mum…, giúp PRT ghi nhận hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm. Ngoài ra, PRT còn có nhiều khoản đầu tư vào các công ty liên kết ở tỉnh Bình Dương như: Công ty phát triển Phú Mỹ, Công ty cổ phần Hưng Vượng, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành, Công ty May mặc Bình Dương…

Protrade cũng đang sở hữu 3 sân golf tại Bình Dương với tổng diện tích là 414 ha. Bên cạnh đó, Protrade còn sở hữu 24% Bệnh viện đa khoa quốc tế Hạnh Phúc quy mô 260 giường và khu công nghiệp 500 ha với tỉ lệ lấp đầy là 85% hết năm 2019 bên cạnh CTCP YCH – Protrade chuyên cung cấp dịch vụ logistics.

Về kết quả kinh doanh , BCTC riêng của PRT ghi nhận nguồn thu chính của công ty mẹ PRT tới từ doanh thu tài chính với 105 tỷ đồng, con số này giảm khoảng 48% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do công ty không ghi nhận khoản cổ tức từ FrieslandCampina VN (6 tháng 2022 nhận 127 tỷ đồng cổ tức). Kết quả, công ty mẹ PRT lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng, giảm tới 97% so với nửa đầu năm trước.

Nguồn: BCTC riêng PRT

Với kết quả hợp nhất, PRT lỗ ròng gần 51 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ năm 2022 ghi nhận lãi ròng hơn 223 tỷ đồng. Đây cũng là mức lỗ nặng nhất mà công ty ghi nhận kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Theo PRT, doanh thu kinh doanh giảm 52% trong khi giá vốn chỉ giảm 37% vì tình hình hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và sản xuất, thương mại tại các đơn vị thành viên gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do ghi nhận chi phí dự phòng khoản phải thu liên quan đến tạm nộp các nghĩa vụ bổ sung trong giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước.