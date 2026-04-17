"Lọ Lem miền Tây" cưới thiếu gia Sài thành: Được mẹ chồng tặng biệt thự tân hôn trăm tỷ, tài trợ luôn nội thất xa hoa

Không phải ngẫu nhiên mà chuyện tình của Mai Tây (tên thật Nguyễn Túy Xuân Mai, sinh năm 2000 ) và thiếu gia Hoàng Khang luôn khiến nhiều người dõi theo suốt thời gian dài. Một bên là cô gái miền Tây sở hữu nhan sắc nổi bật, một bên là thiếu gia Sài thành có cuộc sống hào môn khiến ai nghe qua cũng tò mò. Sau nhiều năm yêu kín tiếng nhưng bền chặt, cặp đôi chính thức về chung một nhà và từ đó cuộc sống hôn nhân của họ càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn, đặc biệt là khi Mai Tây bước vào làm dâu trong một gia đình giàu có, sống trong căn biệt thự xa hoa.

Mai Tây và chồng thiếu gia.

Căn biệt thự cặp đôi đang sinh sống là món quà mà mẹ chồng "phú bà" tặng sau đám cưới, được xây thô và đầu tư toàn bộ khoảng 22 tỷ đồng, nhưng nếu tính thêm giá trị khu đất sở hữu thì tổng giá trị được cho là chạm ngưỡng hàng trăm tỷ đồng. Căn nhà tọa lạc tại khu Đảo Kim Cương, TP.HCM, một trong những vị trí đắt giá bậc nhất.

Không gian bên trong biệt thự được hoàn thiện bằng nội thất cao cấp và đắt đỏ. Vào mỗi dịp đặc biệt, ngôi nhà được Mai Tây và mẹ chồng trang hoàng lộng lẫy, mỗi góc nhỏ đều ngập sắc hoa tươi. Từ bộ bàn ghế đến nền đá bóng loáng đều toát lên vẻ sang trọng, bề thế nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng và tinh tế.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất bên trong căn villa là phòng karaoke riêng biệt. Tại đây, bộ loa được đầu tư gần 6 tỷ đồng, tương đương giá trị của một căn chung cư cao cấp. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ cho thấy độ chịu chi của gia đình chồng Mai Tây.

Phòng karaoke với bộ loa có giá trị lên tới 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khu bếp cũng khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu bộ pha cà phê phiên bản giới hạn có giá hơn 200 triệu đồng. Ngay cả những món đồ decor tưởng như nhỏ nhất cũng đều thuộc hàng đắt đỏ, như bộ gương trang trí có giá trên 80 triệu đồng hay set nến thơm khoảng 6 triệu đồng.

Ngoài những món nội thất nổi bật kể trên, căn biệt thự còn có bộ bàn ăn lớn mang phong cách hoàng gia. Riêng bộ khăn lót đĩa trên bàn ăn đã có giá gần chục triệu đồng mỗi chiếc.

Không gian thư giãn bên ngoài biệt thự cũng được đầu tư chỉn chu với bộ bàn ghế uống trà sang trọng đặt cạnh bể bơi, mang đến cảm giác vừa riêng tư vừa thoáng đãng, như một khoảng nghỉ đúng nghĩa giữa nhịp sống thành phố. Mỗi góc trong nhà đều cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng, không chỉ ở giá trị của nội thất mà còn ở cách bài trí để tạo nên tổng thể hài hòa và có gu.

Khu vực thư giãn bên ngoài của căn nhà.

Phòng ngủ của từng thành viên được thiết kế theo sở thích và tone màu riêng, nhờ đó mỗi không gian đều mang màu sắc cá nhân rõ nét chứ không bị rập khuôn hay đơn điệu.

2 phòng ngủ chính.

Trong khi đó, khu vực phòng tắm lại gây ấn tượng với tông màu đen chủ đạo, vừa hiện đại vừa sang trọng, tạo cảm giác mạnh về sự đẳng cấp.

Nhà tắm sang trọng và đẳng cấp.

Đặc biệt, khi nhìn toàn cảnh căn biệt thự lên đèn vào buổi tối, sự bề thế và xa hoa của không gian sống này càng hiện ra rõ hơn, phần nào cho thấy cuộc sống đủ đầy, sang chảnh mà Mai Tây đang tận hưởng sau khi bước vào gia đình hào môn.

Ngôi nhà buổi tối lên đèn càng nổi bật.

Từ một hot girl nổi bật ở Cần Thơ đến cuộc sống làm dâu trong gia đình giàu có bậc nhất, Mai Tây vẫn giữ được hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng và khéo léo. Có lẽ chính điều đó khiến cô không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc mà còn ghi điểm nhờ cách sống, cách cư xử và sự hòa hợp với gia đình chồng. Chuyện tình của cô với Hoàng Khang vì thế càng được nhiều người nhìn nhận như một câu chuyện ngọt ngào bước ra từ đời thực: cô gái miền Tây nên duyên cùng thiếu gia Sài thành, sống trong biệt thự trăm tỷ và được yêu thương hết mực.