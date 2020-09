Lô máy giặt sấy hơn 2 tỉ đồng, bán vào bệnh viện “thổi giá” lên 12 tỉ đồng ?

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc làm rõ việc Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã bán cho 4 bệnh viện huyện của tỉnh này 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp với giá 12 tỷ đồng, cao gần 6 lần so với giá mua máy tại Hà Nội.

Lô máy giặt, máy sấy được đội giá lên nhiều lần khi bán vào các bệnh viện - Ảnh: H. Anh

Cụ thể, quá trình kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng từ tháng 8 đến 12-2018, công ty này mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty cổ phần The One Việt Nam (địa chỉ trụ sở tại đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) giá 523.600.000 đồng/bộ, tổng cộng 4 bộ là 2.094.400.000 đồng. Sau khi mua lô hàng trên, Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán các lô máy giặt, máy sấy trên cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, Bệnh viện Can Lộc, Bệnh viện Đức Thọ và Bệnh viện Hương Sơn.



Trong 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên, chỉ có 1 bộ máy giặt, máy sấy cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà được Công ty CP The One Việt Nam và Công ty thiết bị y tế Hà Tĩnh ký Hợp đồng kinh tế số 08082018/HĐKT/TBG/HT-TO ngày 8-8-2018. 3 bộ còn lại bán cho các bệnh viện nhưng không ký hợp đồng.

Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đơn vị bán các máy giặt sấy cho các bệnh viện tại Hà Tĩnh - Ảnh: H. Anh

Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã chuyển trả đủ tiền 4 bộ máy giặt cho The One Việt Nam, nhưng tự hợp thức hóa hóa đơn bằng cách Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (trụ sở cũng ở Hà Nội) để bán 4 bộ máy giặt sấy kể trên với giá 10 tỉ đồng, 4 bộ thiết bị này được Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán cho 4 bệnh viện với giá 12 tỉ đồng. Các bệnh viện sau đó đã đã thanh toán tiền đủ.



Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc xem xét vụ việc. Công an cũng đã đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh giám định số tiền mà Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh trốn thuế sau thương vụ mua bán có dấu hiệu bất thường này.