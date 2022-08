Lô mì Omachi đi Đài Loan bị trả về do chứa chất cấm, Masan Consumer nói gì?

Cụ thể, cơ quan thông tấn Đài Loan (Trung Quốc) - CNA - đã có thông báo phát hiện lô mì ăn liền Omachi vị tôm chua cay nhập khẩu từ Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu ethylene oxide không phù hợp. Theo đó, 1,44 tấn mì Omachi do Công ty TNHH Thiên Dụ (Qianyu Co., Ltd,) nhập khẩu từ Việt Nam được xác định có chứa chất ethylene oxide với hàm lượng 0,195 mg/kg trong gói bột nêm không đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ lô hàng đã bị trả lại và tiêu hủy.



Phản hồi, phía Masan Consumer cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh cần thiết. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Masan Consumer không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay cho đối tác có tên Công ty Qianyu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan như thông tin cảnh báo của TFDA.

"Chúng tôi đang phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật hiện hành. Do tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm của mỗi nước là khác nhau nên các sản phẩm mì Omachi mà Masan Consumer sản xuất khi xuất khẩu cho từng quốc gia và các khu vực cũng khác nhau để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường sở tại. Tại Việt Nam, sản phẩm mì Omachi đang được sản xuất đáp ứng đầy đủ mọi quy định về an toàn thực phẩm của Nhà Nước Việt Nam và bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người sử dụng.

Đối với các Nhà phân phối, Đại lý kinh doanh các sản phẩm Masan Consumer, chúng tôi luôn có những điều khoản quy định nghiêm ngặt ghi rõ trong hợp đồng phân phối về việc không được xuất khẩu sản phẩm của thị trường này sang thị trường khác và Masan Consumer cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định này theo đúng cam kết trong hợp đồng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành", phía Công ty cho biết.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh, là công ty sản xuất hàng tiêu dùng đã gắn bó với gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam hơn 20 năm qua, Masan Consumer luôn tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Việt Nam và các thị trường xuất khẩu. Hiện tại, sản phẩm của Masan Consumer đã được xuất khẩu chính thức và có mặt tại thị trường Mỹ, Canada, Nga, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Sản phẩm của Masan Consumer luôn đảm bảo an toàn cho người sử dụng dù tại bất cứ thị trường nào.