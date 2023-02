Lo thiếu than cho sản xuất điện

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương , EVN cho biết, năm 2022, việc cấp than cho điện không đúng kế hoạch với hầu hết nhà máy nhiệt điện, ảnh hưởng tới vận hành cung cấp điện. Điển hình việc cấp than của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình không ổn định. Giai đoạn đầu năm 2022, các nhà máy như Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2... chỉ đủ than vận hành một tổ máy ở 70% công suất, nhiều tổ máy thậm chí dừng hoạt động.

Còn tại thời điểm như quý IV/2022, việc chỉ cung ứng được than pha trộn nhập khẩu khiến tồn kho nhiên liệu của nhiệt điện Thái Bình vào cuối tháng 11 và tháng 12 thường xuyên chỉ ở mức 10.000 tấn, đủ cho khoảng 2 ngày vận hành đầy tải nhà máy. Việc thiếu than đã dẫn tới có lúc nhà máy phải dừng một tổ máy để dành than dự phòng.

Cũng theo EVN, năm 2022, tình hình cung cấp than không đúng theo kế hoạch xảy ra đối với hầu hết các nhà máy nhiệt điện của EVN như Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1. “Dự báo năm nay nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng, giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới khả năng huy động các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập, như Vĩnh Tân 4”, EVN cho hay.

Theo tính toán của EVN, năm 2023, tổng khối lượng than cấp cho điện của TKV và Tổng công ty Đông Bắc gần 46 triệu tấn, riêng các nhà máy nhiệt điện của EVN xấp xỉ 18 triệu tấn.

Để đảm bảo than cho điện năm 2023 và các tháng mùa khô sắp tới, EVN đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo TKV và Tổng Công ty Đông Bắc ưu tiên cho sản xuất điện cũng như đảm bảo đúng chủng loại kỹ thuật than cho từng nhà máy.

Theo ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), trong năm 2022 tính tới hết quý 3, TKV đã 2 lần điều chỉnh tăng giá than so với đầu năm khoảng 52%.