Lo tình trạng chuyến bay bị delay tăng cao dịp nghỉ Lễ 30-4

Tránh ùn tắc, bức xúc tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay; chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không, các công ty cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ hàng không có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh - an toàn, công tác tác trả hành lý cho hành khách; bố trí, thông tin hướng dẫn đầy đủ tại các sân bay để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt chú trong đối với sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài.