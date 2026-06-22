Lộ trình 3 triệu cây xanh trong mục tiêu Net Zero của C.P. Việt Nam

Ngày 16/6/2026, tại Lạng Sơn, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước tiếp nối lộ trình đóng góp 3 triệu cây xanh trong 10 năm, đồng thời là một phần trong chiến lược phát triển bền vững hướng tới Net Zero vào năm 2050.

Theo định hướng phát triển bền vững năm 2026, C.P. Việt Nam đặt chiến lược trên ba trụ cột: bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững. Với đặc thù vận hành chuỗi Feed - Farm - Food, các mục tiêu ESG không chỉ dừng ở hoạt động môi trường riêng lẻ, mà được gắn với nhiều mắt xích, từ sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên, kinh tế tuần hoàn đến dữ liệu phát thải.

Lộ trình trồng cây gắn với mục tiêu Net Zero

Trong lộ trình hướng tới Net Zero 2050, C.P. Việt Nam triển khai song song các giải pháp giảm phát thải trong vận hành và bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái. Chương trình trồng cây giai đoạn 2021 - 2025 được ước tính sẽ hấp thụ hơn 38.000 tấn CO2 đến năm 2030. Con số này nằm trong trụ cột bảo vệ khí hậu, bên cạnh các nhóm giải pháp về năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và quản lý dữ liệu phát thải.

Ông Trần Quang Bảo đánh giá mô hình hợp tác công - tư là giải pháp hiệu quả để huy động nguồn lực xã hội vào công tác phát triển lâm nghiệp bền vững. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ở giai đoạn 2026 - 2030, chương trình được mở rộng thông qua mô hình hợp tác công - tư. Thông qua sự phối hợp với cơ quan quản lý chuyên trách, nguồn lực từ doanh nghiệp được triển khai theo định hướng quy hoạch, kỹ thuật và nhu cầu của từng địa phương.

Trước đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, C.P. Việt Nam đã trồng hơn 1,52 triệu cây xanh trên diện tích hơn 350 ha; trong đó 57 ha có tỷ lệ cây sống đạt trên 85%, được công nhận đạt tiêu chuẩn thành rừng, nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị quản lý. Số cây xanh trên diện tích còn lại đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi và đánh giá theo quy trình kỹ thuật trước khi bàn giao theo từng giai đoạn đến năm 2028.

Việc cơ quan nhà nước tham gia phối hợp giúp chương trình gắn với các mục tiêu phục hồi hệ sinh thái, chống sa mạc hóa và suy thoái đất tại các địa phương có nhu cầu.

Ông Worawit Arunraksa, Giám đốc Phát triển bền vững C.P. Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao tặng 10.000 cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất cho đại diện tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tại lễ ký kết, C.P. Việt Nam trao tặng 10.000 cây giống lâm nghiệp chịu hạn cho đại diện quân và dân tỉnh Lạng Sơn, góp phần bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và hỗ trợ các nỗ lực phòng chống suy thoái đất, hạn hán tại địa phương.

Số hóa dữ liệu và chuyển đổi năng lượng trong quản trị ESG

Bên cạnh chương trình trồng cây, C.P. Việt Nam đang triển khai các giải pháp về năng lượng và dữ liệu phát thải trong chuỗi sản xuất. Doanh nghiệp dừng hoàn toàn sử dụng than đá từ năm 2021, thay thế bằng nhiên liệu sinh khối (biomass). Đến năm 2025, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 34% tổng năng lượng tiêu thụ toàn hệ thống, với hệ thống điện mặt trời áp mái đạt công suất khoảng 51 MWp.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên và khu vực đồi bãi thực hành của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc. Ảnh: C.P. Việt Nam

Để theo dõi lộ trình Net Zero, C.P. Việt Nam triển khai nền tảng tính toán phát thải tự động SAP Net Zero Intelligence Platform. Nền tảng này hỗ trợ quản lý và phân tích dữ liệu phát thải khí nhà kính, qua đó giúp các quyết định giảm phát thải có thêm cơ sở dữ liệu trong quá trình vận hành.

Ở một chuỗi sản xuất có nhiều mắt xích như Feed - Farm - Food, quản trị phát thải không chỉ là việc ghi nhận số liệu ở từng nhà máy hay trang trại. Dữ liệu cần được kết nối giữa các khâu, từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, chế biến đến phân phối, để doanh nghiệp có thể nhận diện điểm phát thải trọng yếu và ưu tiên nguồn lực cho các giải pháp phù hợp.

Hệ thống điện mặt trời áp mái là một trong các giải pháp năng lượng tái tạo được C.P. Việt Nam triển khai tại nhà máy và trang trại. Ảnh: C.P. Việt Nam

Nhìn từ góc độ quản trị, lộ trình 3 triệu cây xanh và các dự án năng lượng sạch cho thấy ESG đang được chuyển hóa thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Việc duy trì triết lý "Ba lợi ích hướng đến sự bền vững", lấy lợi ích của đất nước và người dân làm trọng tâm - trong 33 năm qua là nền tảng để C.P. Việt Nam cân bằng mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm môi trường, xã hội. Các dự án trồng cây, chuyển đổi năng lượng và quản trị phát thải bằng dữ liệu góp phần tạo cơ sở để doanh nghiệp theo đuổi tăng trưởng dài hạn, đồng thời đóng góp vào lộ trình tăng trưởng xanh của Việt Nam.