Loa Electro Voice Everse 12: Bùng nổ âm nhạc, thỏa mãn mọi nhu cầu giải trí

Everse 12 được hãng khẳng định là một "chiến binh âm thanh" di động mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, đẳng cấp, tạo ra một thế giới giải trí đích thực chinh phục mọi trái tim yêu nhạc.

Với tư cách là nhà phân phối chính hãng các dòng loa Electro-Voice & Dynacord, Trung Chính Audio vinh dự là đối tác chiến lược của Bosch trong hành trình mang thương hiệu âm thanh đẳng cấp thế giới Electro-Voice & Dynacord về thị trường Việt Nam.



Electro-Voice mang chất âm quốc tế về Việt Nam với "Loud & Clear" 2024

Electro-Voice và Dynacord là những nhà sản xuất và cung cấp giải pháp âm thanh chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Với hơn 100 năm tinh hoa kỹ thuật công nghệ, bộ đôi thương hiệu đã trở thành những cái tên nhận được sự tin cậy và yêu mến từ đông đảo người dùng trên toàn thế giới với những phát minh loa vượt trội về cả hiệu suất lẫn thiết kế.

Tiếp nối sự thành công của chuỗi sự kiện đi qua ba thành phố lớn của Việt Nam trong năm 2023, Loud & Clear Roadshow 2024 với chủ đề: "Hear the Difference – Meet the Next Icons" đã chính thức trở lại. Đây là một trong những sự kiện âm thanh chuyên nghiệp lớn nhất được tổ chức bởi Electro-Voice và Dynacord, thuộc chuỗi sự kiện Loud & Clear toàn cầu.

Dàn loa: EVERSE 8, EVERSE 12 và các phiên bản ZLX G2

Tham dự sự kiện lần này, Trung Chính Audio đóng vai trò là đối tác chiến lược và nhà phân phối cấp 1 uy tín hàng đầu của hãng tại thị trường Việt Nam.

Với sự thành công phân phối các sản phẩm thương hiệu Electro-Voice tại thị trường Việt Nam, như: Everse 8, Evolve 50, Evolve 50M, Evolve 30,…và nhà đồng tổ chức chương trình sự kiện Loud & Clear 2023 tại Hà Nội, Trung Chính Audio đã khẳng định được vị thế vững chắc, cũng như mối quan hệ cộng hưởng vươn tầm cùng Bosch trong hành trình mang chất âm quốc tế Electro-Voice về Việt Nam.

Đại diện Trung Chính Audio tham gia sự kiện "Loud & Clear" 2024 lần này tại Thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Quốc Văn – CEO, Trung Chính Audio chi nhánh Hà Nội và ông Nguyễn Văn Sử - Đại diện Trung Chính Audio chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Quốc Văn – CEO, Trung Chính Audio đối tác chiến lược của Tập đoàn Bosch trong chuỗi sự kiện sự Loud & Clear Roadshow

Chuyên nghiệp – đẳng cấp – chất lượng, đó là những cảm nhận của hai vị CEO Trung Chính Audio khi tham gia sự kiện "Loud & Clear" 2024 do Electro-Voice & Dynacord tổ chức. Chứng kiến màn ra mắt ấn tượng hai sản phẩm Everse 12 và ZLX G2, ông Nguyễn Quốc Văn – CEO, Trung Chính Audio đã có nhận xét: "Ấn tượng, Electro-Voice & Dynacord mãi là biểu tượng của âm thanh chuyên nghiệp, với sự ra mắt bộ đôi Everse 12 & ZLX G2 vô cùng mãn nhãn, được kế thừa và bổ sung thêm những tính năng mới, tôi tin chắc Everse12 & ZLX G2 sẽ phá bỏ mọi giới hạn âm nhạc, mang đến những trải nghiệm âm thanh sống động và chinh phục mọi trái tim yêu âm nhạc".

EVERSE 12 – Diện mạo mới, nâng tầm chất âm, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu

EVERSE 12 "Chiến binh âm thanh" thỏa mãn mọi nhu cầu giải trí của những trái tim yêu âm nhạc

Với chủ đề "Hear the Difference – Meet the Next Icons" (Lắng nghe sự khác biệt - Gặp gỡ loa thế hệ mới), những chuyên gia hàng đầu nhà Electro-Voice đã giới thiệu đến khách mời tham dự hai dòng loa di động mới nhất chưa từng ra mắt trên thị trường Việt Nam: EVERSE 12 và ZLX G2.



Ở phiên bản EVERSE 12, hãng Electro-Voice đã cải thiện và bổ sung thêm nhiều hiệu năng, nâng trải nghiệm âm nhạc lên tầm cao mới:

Âm thanh: Loa Electro Voice Everse 12 có hệ thống 2 đường tiếng với loa bass 30cm và loa tweeter 2,5 cm; Công suất 400W, âm thanh mạnh mẽ, sống động; độ nhạy SPL 126dB, Dải tần số rộng 45 Hz - 20 kHz, đáp ứng mọi thể loại âm nhạc; Góc phủ âm rộng 100° x 60°, tạo ra âm thanh đồng đều khắp không gian.

Tính năng: Chống hú, Feedback, Echo, Reverb, Delay, Bass Boost; Enhancer; Cổng kết nối đa dạng: XLR/TRS, 3.5mm, USB-C, TRS; Sạc pin ngược cho thiết bị di động; Thời lượng pin lên đến 12 giờ.



Thiết kế: Nhỏ gọn, tinh tế, hiện đại với màu đen sang trọng; Chất liệu cao cấp, độ bền cao; Tay cầm chắc chắn, di chuyển dễ dàng; Chống nước IP43, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Tại Việt Nam, Trung Chính Audio là nhà phân phối chính thức được Tập đoàn Bosch ủy quyền thực hiện các chiến dịch marketing và kinh doanh các sản phẩm thuộc thương hiệu Electro-Voice & Dynacord.

Trung Chính Audio được vinh danh là một trong những nhà phân phối cấp 1 uy tín, hàng đầu về hệ thống âm thanh: Phòng họp, Thông báo, Hội trường, Prosound…thương hiệu Electro-Voice & Dynacord của Tập đoàn Bosch.

TCA - Trung Chính Audio là tên viết tắt của Công ty Thiết Bị Âm Thanh Trung Chính, được thành lập từ năm 1994, trải qua 30 năm hình thành và phát triển với khẩu hiệu "Âm thanh của bạn – Sứ mệnh của chúng tôi" cùng kinh nghiệm thi công, lắp đặt và cung cấp các giải pháp âm thanh cho hơn 3000 dự án lớn nhỏ trên toàn quốc, đến nay Trung Chính Audio đã khẳng định được vị thế là nhà cung cấp các giải pháp âm thanh hàng đầu tại Việt Nam./.

Công ty Thiết Bị Âm Thanh Trung Chính (TCA - Trung Chính Audio)

Hotline: 0902188722

Website: https://TCA.vn và htt ps://trungchinhaudio.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/TCA.vn

Youtube: https://www.youtube.com/@TCATRUNGCHINHAUDIO