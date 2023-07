Loại hạt quan trọng của nửa thế giới ngày càng đắt đỏ: Thế độc quyền của 1 quốc gia châu Á bị đe dọa

Giá gạo Ấn Độ tăng

Ấn Độ chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu thế giới, tương đương 56 triệu tấn vào năm 2022, là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

"Ấn Độ là nước cung cấp gạo rẻ nhất", Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA), nói với Reuters. "Khi gạo Ấn Độ tăng giá thì các nhà cũng cấp khác cũng bắt đầu tăng giá".

Gạo là lương thực chính của hơn 3 tỷ người và gần 90% cây lúa được trồng ở châu Á, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng thời tiết El Nino.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi hiện tượng thời tiết có thể làm gián đoạn sản xuất, chỉ số giá gạo toàn cầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) vẫn dao động trên mức cao nhất trong 11 năm.

Nitin Gupta, Phó chủ tịch tập đoàn Olam tại Ấn Độ cho biết: "Tác động của El Nino không chỉ giới hạn ở bất kỳ quốc gia nào; nó ảnh hưởng đến sản lượng gạo ở hầu hết các nước sản xuất".

Sau đợt tăng 7% vào tháng trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng 9% lên mức cao nhất trong 5 năm vào tháng này.

Trong những tháng gần đây, giá đường, thịt và trứng đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm trên toàn thế giới, sau khi các nhà sản xuất cắt giảm xuất khẩu để kiềm chế chi phí trong nước.

Bất chấp dự báo về một vụ mùa bội thu ở châu Á, một số nhà kinh doanh toàn cầu cho rằng El Nino sẽ làm giảm sản lượng của tất cả các nhà sản xuất gạo chính.

Giá gạo thế giới có thể tăng do El Nino. Ảnh: Reuters

"Giá gạo đã tăng do nguồn cung hạn chế", ông Gupta nói thêm. "Nếu sản xuất giảm, giá cả sẽ tăng".

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, dự trữ gạo toàn cầu sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm là 170,2 triệu tấn vào cuối niên vụ 2023/24, do dự trữ tại các nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc và Ấn Độ giảm, sau khi nhu cầu gia tăng trong những năm gần đây.

Cuộc chơi có thể thay đổi

Giá gạo có thể tăng 1/5 hoặc hơn nếu sản lượng giảm mạnh, một nhà phân phối ngũ cốc có trụ sở tại New Delhi cho biết, vì El Nino có nghĩa là sản lượng gạo vụ thứ hai sẽ thấp hơn bình thường ở hầu hết các nước châu Á.

Thái Lan kêu gọi nông dân chỉ trồng một vụ lúa sau khi lượng mưa tháng 5 thấp hơn 26% so với bình thường.

Tại Ấn Độ, nơi gieo trồng vụ thứ hai vào tháng 11, diện tích gieo trồng lúa mùa hè tính đã giảm 26% so với một năm trước, do lượng mưa bị giảm 8% so với bình thường.

Rosa Wang, nhà phân tích của Shanghai JC Intelligence, cho biết thời tiết ở Trung Quốc, nước sản xuất ngũ cốc hàng đầu, không thuận lợi cho vụ thu hoạch đầu vụ nhưng lượng dự trữ cao sẽ cân bằng cung và cầu.

Một chi nhánh của một công ty thương mại toàn cầu có trụ sở tại Singapore cho biết: "Tình hình nguồn cung cực kỳ khan hiếm và xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm có thể khiến giá toàn cầu tăng cao".

Chi nhánh này cho biết thêm: "Trong những năm qua, gạo là thị trường của người mua nhưng nó có thể trở thành thị trường của người bán nếu El Nino khiến [nhà cung cấp] cắt giảm sản lượng".