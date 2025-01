Loại hạt tỷ đô của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới, rất nhiều lợi ích nếu biết dùng

Mới đây, VTV.vn đưa tin xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2024 tiếp tục lập kỷ lục mới cả về sản lượng và kim ngạch, giúp Việt Nam giữ vững vị thế top 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Cụ thể, xuất khẩu gạo năm 2024 lần đầu đạt 9 triệu tấn, thu về 5,8 tỷ USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 23% về giá trị so với năm 2023.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2024 tiếp tục lập kỷ lục mới. (Ảnh minh họa)

Giá gạo xuất khẩu bình quân năm 2024 cũng tăng 16,7%. Đây là bước bứt phá vô cùng ấn tượng sau 35 năm kể từ khi Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo.

Gạo Việt Nam đã đi khắp thế giới với khoảng 150 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các thị trường nhập khẩu lớn nhất là Philippines, Indonesia, Malaysia, Bờ Biển Ngà, Ghana. Trong đó, Philippines tiếp tục duy trì là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là nhà cung ứng gạo hàng đầu của quốc gia này.

Trong 11 tháng, xuất khẩu gạo Việt Nam sang Philippines đã đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. (Ảnh minh họa).

Gạo là thực phẩm phổ biến trên thế giới. Trong đó, cơm gạo trắng hiện đang chiếm tới 1/5 tổng lượng calo tiêu thụ trên toàn cầu. Dưới đây, hãy cùng tìm hiểu về dinh dưỡng và lợi ích tuyệt vời mà gạo trắng mang lại.

Dinh dưỡng trong gạo trắng

Website của Nhà thuốc Long Châu trích dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết trong khoảng 100g gạo trắng được nấu chín có chứa các hàm lượng dinh dưỡng như:

- Năng lượng: 130kcal;

- Carbohydrate: 28.2g;

- Chất đạm: 2,69g;

- Chất béo: 0,28g;

- Chất xơ: 0,4g;

- Vitamin B1: 0,02mg;

- Vitamin B2: 0,013mg;

- Vitamin B3: 0,4mg;

- Vitamin B6: 0,093mg;

- Vitamin B9: 3µg;

- Vitamin E: 0,04mg;

- Mangan: 0,472mg;

- Magiê: 12mg;

- Phốt pho: 43mg;

- Canxi: 10mg;

- Sắt: 0,2mg;

- Selen: 7,5µg;

- Natri: 1mg;

- Kali: 35mg;

- Kẽm: 0,49mg;

- Đồng: 0,069mg;

- Axit béo bão hòa: 0,077g.

Lợi ích sức khỏe của gạo trắng

Theo một bài viết trên báo Sức khỏe & Đời sống, gạo trắng có nhiều lợi ích nếu biết dùng đúng cách, đúng liều lượng. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như "Cuốn sách nấu ăn dành cho mẹ mang thai lần đầu tiên", "7 thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe khi mang thai và thúc đẩy khả năng sinh sản của nam giới"…. tiết lộ 4 tác dụng đáng ngạc nhiên của gạo trắng:

Cung cấp năng lượng cho cơ thể

"Gạo trắng là nguồn carbohydrate, nguồn nhiên liệu chính cho cơ thể. Thêm vào đó, nhiều loại gạo trắng còn được bổ sung các vitamin B có thể giúp hỗ trợ mức năng lượng của cơ thể", chuyên gia Manaker nói.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Nutrients, tất cả các vitamin B, ngoại trừ folate, đều tham gia vào ít nhất một bước của hệ thống sản xuất năng lượng tế bào. Không cung cấp đủ vitamin B gây hạn chế sản xuất năng lượng, điều này có thể có tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất và sức khỏe nói chung.

Gạo trắng là nguồn carbohydrate, nguồn nhiên liệu chính cho cơ thể.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Tiêu thụ cơm gạo trắng có thể tạo ra một tác động lớn khi nói đến sức khỏe của xương.

"Chúng ta đều biết rằng canxi và vitamin D là những chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của xương. Nhưng một chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe xương ít được biết đến hơn là mangan, được tìm thấy trong cơm gạo trắng", chuyên gia Manaker nói.

Cải thiện sức khỏe ruột kết

Cơm gạo trắng chứa hàm lượng tinh bột kháng cao hơn khi được nấu chín và để nguội. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh bột kháng trong cơm gạo trắng có thể tạo thành các axit béo giúp ruột kết khỏe mạnh. Các axit béo này cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Món cơm rang thập cẩm được nhiều người ưa thích.

An toàn cho những người mắc bệnh celiac

Cơm gạo trắng là một loại ngũ cốc tự nhiên không chứa gluten, vì vậy nó rất hữu ích cho những người bị bệnh celiac. Bệnh celiac hay còn gọi là bệnh không dung nạp gluten, là bệnh gây ra do phản ứng với gluten, không cho cơ thể hấp thu các thực phẩm có chứa gluten. Bệnh dẫn đến tình trạng viêm và bất sản niêm mạc ruột non gây ra hàng loạt các rối loạn tiêu hóa, giảm khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng tại ruột non.

Gạo trắng có thể được làm thành bột, mì, bánh mì và xi-rô. Nó cũng có thể được làm thành sữa và được sử dụng như một chất thay thế cho sữa bò.

Nếu bạn bị bệnh celiac, tốt nhất nên chọn các nhãn hiệu gạo trắng từ các cơ sở được chứng nhận không chứa gluten vì có thể xảy ra ô nhiễm chéo nếu các loại ngũ cốc khác được chế biến trong cùng một nhà máy.

Ngọc Hân (tổng hợp)