Loại lá gây "lú diện rộng", 10 người thì 9 người chọn sai, cả cõi mạng thi nhau phân biệt

Theo Phác Thái Anh | 23-04-2026 - 14:55 PM | Sống

Bức ảnh về "cặp lá song sinh" đang được dân tình bàn tán rôm rả.

Mới đây, một bài đăng bất ngờ viral khắp cõi mạng khi một tài khoản chia sẻ bức ảnh chụp hai loại lá kèm dòng caption: “Tôi khẳng định 100% có đến 10 người thì mất 9 người không phân biệt được đâu là lá lốt và đâu là lá trầu không”.

Quả không sai, bức ảnh vừa đăng tải đã nhanh chóng “gây lú diện rộng” vì thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng hai loại lá này cùng một loại. Cả cõi mạng lập tức nhập cuộc, có đến hàng nghìn bình luận bàn tán rôm rả: người đoán già đoán non, người soi từng chi tiết từ gân lá đến màu sắc chỉ để phân biệt đâu là lá lốt, đâu là lá trầu không.

Đáp án chính xác

Cư dân mạng đồng loạt thừa nhận rằng nếu không “rào trước” đây là hai loại lá khác nhau thì quả thực rất khó phân biệt chỉ qua một bức ảnh. Tuy nhiên, khi đã biết chắc có hai đáp án, nhiều người có kinh nghiệm nội trợ đã nhanh chóng chốt luôn: bên trái là lá lốt, bên phải là lá trầu không.

Dân mạng thi nhau chia sẻ hàng loạt mẹo nhận biết thú vị: nhìn vào cuống thì lá lốt thường có cuống dài hơn, lá trầu cuống ngắn; xét độ dày, lá lốt mỏng và mềm hơn trong khi lá trầu dày, cứng và bóng; về hình dáng, lá lốt thiên về phom trái tim mềm mại, còn lá trầu có xu hướng thuôn hơn. Hóa ra, chỉ cần để ý kỹ vài đặc điểm là sẽ bớt "lú" ngay!

Vì sao lá lốt - lá trầu không nhìn giống nhau? Cách phân biệt hai loại lá

Lá lốt và lá trầu không thực ra cùng họ Hồ tiêu (Piperaceae), nên việc chúng có hình dáng na ná nhau là điều dễ hiểu. Cả hai đều là cây thân leo, lá mọc so le, phiến lá hình tim và có mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, công dụng lại khác nhau: lá lốt thường dùng trong ẩm thực như các món nướng, xào, còn lá trầu không lại quen thuộc trong dân gian với vai trò làm thuốc, sát khuẩn hoặc ăn kèm trầu cau.

Khi quan sát kỹ, hoàn toàn có thể phân biệt được hai loại lá này thông qua những đặc điểm sau:

1. Độ dày và bề mặt lá

Lá lốt: mỏng hơn, bề mặt hơi lì, ít bóng, nhìn “mềm” và không phản sáng nhiều.

Lá trầu không: dày và cứng hơn, bề mặt bóng rõ, nhìn “đanh” và thường phản sáng khi có ánh đèn.

2. Gân lá

Lá lốt: gân lá không quá nổi bật, nhìn khá “êm” và chìm vào bề mặt.

Lá trầu không: gân nổi rõ, dễ thấy, đặc biệt là gân chính chạy dọc từ cuống lên đỉnh lá.

3. Hình dáng tổng thể

Lá lốt: dáng lá mềm mại, hơi tròn, phần đuôi lá (chóp) thường ngắn và tù hơn.

Lá trầu không: lá thuôn dài hơn, đầu lá nhọn và sắc nét hơn.

4. Cuống lá

Lá lốt: cuống thường dài và mảnh hơn.

Lá trầu không: cuống ngắn hơn, chắc và cứng.

5. Mùi đặc trưng

Lá lốt: mùi thơm nhẹ, hơi cay dịu, quen thuộc trong các món ăn.

Lá trầu không: mùi hăng và nồng hơn, đặc trưng của lá dùng trong trầu cau hoặc làm thuốc.

Theo Phác Thái Anh

