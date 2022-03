Loại quả giải khát mùa hè hóa ra còn bảo vệ tim, gan cực đỉnh: Đang vào mùa tại Việt Nam

Quả mơ là loại quả hạch được trồng rất nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Mùa thu hoạch mơ thường rất ngắn, vì mơ chín rộ từ giữa tháng 3 sang đến đầu tháng 4 dương lịch hàng năm.

Quả mơ tại Việt Nam rất đa dạng, nhiều chủng loại nhưng phổ biến nhất là 3 loại mơ má đào, mơ bồ hóng và mơ lông.

Quả mơ thường được người dân mua về ngâm với đường để làm thức uống giải khát vào mùa hè. Cánh mày râu lại rất thích rượu mơ bởi mùi vị thơm ngon của nó.

Thế nhưng, chắc hẳn ít ai biết được rằng quả mơ không chỉ để giải khát mà còn rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe.

Dưới đây là 7 lợi ích bất ngờ của quả mơ và các chất dinh dưỡng có trong thứ quả thơm ngon, hấp dẫn này.

1. Quả mơ rất bổ dưỡng và ít calo

Quả mơ rất bổ dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Theo Trung tâm dữ liệu thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chỉ cần 2 quả mơ tươi (70g) là đã cung cấp cho cơ thể 34 calo; 8g carb; 1g chất đạm, 0,27g chất béo; 1,5g chất xơ; 8% giá trị vitamin A cần thiết cho 1 ngày (DV); 4% DV vitamin E; 4% DV kali.

Quả mơ có nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Ảnh minh họa.

Hơn nữa, loại quả này là một nguồn cung cấp dồi dào beta carotene, lutein và zeaxanthin, tất cả đều là những chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

Khi ăn mơ, tốt hơn hết bạn nên ăn cả vỏ vì vỏ mơ chứa một lượng lớn chất xơ và dinh dưỡng.

2. Quả mơ chứa nhiều chất chống oxy hóa

Mơ là một nguồn cung cấp tuyệt vời các chất chống oxy hóa, bao gồm beta carotene và vitamin A, C và E.

Một số nghiên cứu của các nhà khoa học tại Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Australia đã chỉ ra rằng quả mơ có chứa nhiều flavonoid, một loại hóa chất thực vật có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật, bao gồm cả bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Các flavonoid chính trong mơ là axit chlorogenic, catechin và quercetin. Các hợp chất này có tác dụng trung hòa các gốc tự do, một hợp chất có hại, làm tổn thương tế bào cơ thể và gây ra căng thẳng oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa có liên quan đến béo phì và nhiều bệnh mạn tính, chẳng hạn như bệnh tim.

Trong một nghiên cứu trên 2.375 người của Khoa Y, Đại học Boston, Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã phát triển một hệ thống tính điểm để đo lường thay đổi mức độ của các dấu hiệu viêm.

Họ phát hiện ra rằng lượng flavonoid cao có liên quan đến điểm số viêm thấp hơn 42%. Ăn nhiều thực phẩm có flavonoid cũng giúp điểm số căng thẳng oxy hóa thấp hơn 56%.

Quả mơ chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi. Ảnh minh họa.

3. Quả mơ tốt cho mắt

Quả mơ có nhiều hợp chất cần thiết cho sức khỏe của mắt, bao gồm vitamin A và E.

Vitamin A đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh quáng gà, một chứng rối loạn do thiếu sắc tố ánh sáng trong mắt, trong khi vitamin E là một chất chống oxy hóa tan trong chất béo và bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do.

Thêm vào đó, beta carotene - chất tạo cho quả mơ có màu vàng cam - đóng vai trò là tiền chất của vitamin A, có nghĩa là cơ thể bạn có thể chuyển hóa chất này thành vitamin A.

Các chất chống oxy hóa khác trong mơ bao gồm lutein và zeaxanthin được tìm thấy trong thấu kính và võng mạc của mắt, bảo vệ chống lại căng thẳng oxy hóa.

4. Quả mơ tốt cho làn da

Các yếu tố môi trường như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và khói thuốc lá có thể gây tổn thương da. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc thường xuyên với tia cực tím có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư hắc tố da hay còn gọi là ung thư da.

Tuy nhiên, bạn có thể chống lại các tổn thương trên da bằng một chế độ ăn uống lành mạnh với các chất chống oxy hóa, và quả mơ là một lựa chọn phù hợp.

Vitamin C và E trong loại trái cây này rất có lợi cho làn da của bạn. Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và các chất ô nhiễm môi trường bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Hơn nữa, vitamin này giúp xây dựng lớp collagen giúp da khỏe mạnh và đàn hồi tốt hơn.

Mơ ngâm là món giải khát yêu thích vào mùa hè. Ảnh minh họa.

Beta caroten trong quả mơ có thể bảo vệ làn da khỏi bị cháy nắng. Trong một nghiên cứu kéo dài 10 tuần của Bệnh viện Đại học Münster, Đức, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng bổ sung beta carotene giúp giảm nguy cơ cháy nắng tới 20%.

5. Quả mơ hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Theo Trung tâm dữ liệu thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc (165g) quả mơ cắt lát cung cấp 3,3 gam chất xơ, tương ứng với 8,6% và 13,2% DV chất xơ cho nam giới và phụ nữ.

Mơ chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, đặc biệt chất xơ hòa tan rất quan trọng để duy trì lượng đường và cholesterol trong máu ở mức ổn định.

Hơn nữa, chất xơ làm chậm sự di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa và nuôi các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo phì.

6. Quả mơ chứa nhiều kali

Mơ chứa nhiều kali, một loại khoáng chất đóng vai trò là chất điện giải. Trong cơ thể, kali chịu trách nhiệm gửi các tín hiệu thần kinh, điều chỉnh các cơn co thắt cơ và cân bằng chất lỏng.

Hai quả mơ (70g) cung cấp 181mg khoáng chất này, tức là 4% DV kali.

Việc bổ sung đầy đủ kali có thể giúp ngăn ngừa đầy hơi và duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Một phân tích của 33 nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu kali làm giảm đáng kể huyết áp và giảm 24% nguy cơ đột quỵ.

Mơ khô là món ăn nhẹ rất bổ dưỡng. Ảnh minh họa.

7. Mơ có thể bảo vệ gan

Một số nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy mơ có thể giúp bảo vệ gan của bạn trước quá trình căng thẳng oxy hóa.

Trong hai nghiên cứu trên động vật, những con chuột được cho uống rượu mơ có dấu hiệu viêm gan thấp hơn so với những con chuột chỉ uống rượu không có mơ.

Nghiên cứu này cho thấy mơ có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan vì hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu sâu hơn để khẳng định vai trò này.

Kết

Mơ là loại trái cây rất dễ bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn. Cả mơ tươi và mơ khô đều rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể ăn mơ cùng với sữa chua hoặc salad; làm mứt; hầm với thịt gà, thịt lợn hoặc thịt bò; thêm vào các món bánh tráng miệng.

Tuy nhiên, lượng acid trong quả mơ tươi khá cao, những người bị bệnh dạ dày nên tránh ăn mơ.

