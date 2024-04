Loại quả từng là "kiếp nạn" của nông dân, phải kêu gọi giải cứu, giờ lãi 50%, thương lái tranh nhau mua

Theo Báo Long An, giá thanh long ruột đỏ trên địa bàn tỉnh này tăng cao. Cụ thể, thanh long ruột đỏ loại 1 được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 35.000-37.000 đồng/kg, loại 2 từ 30.000-32.000 đồng/kg, loại 3 từ 25.000-27.000 đồng/kg, tăng hơn tháng trước từ 10.000-15.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhà vườn có lợi nhuận khoảng 15.000 đồng/kg thanh long, tương đương khoảng 50% giá bán. Thậm chí, theo một số nguồn thông tin khác, mức giá cũng như lợi nhuận của thanh long còn cao hơn mức trên vài ngàn đồng/kg.



Người dân trồng thanh long trên cả nước vui mừng khi giá thanh long nghịch vụ liên tục ở mức cao.

Công nhân sơ chế thanh long tại kho chứa trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ảnh: Báo Long An.





Long An hiện có hơn 7.800ha thanh long, trồng tập trung nhiều ở huyện Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức và TP Tân An. Thanh long là loại cây có khả năng chống chịu với hạn, mặn cao, vào mùa nắng ít sâu, bệnh.



Mùa khô, nguồn nước ngọt tại nhiều khu vực bị hạn chế, các nhà vườn trồng thanh long chủ động khâu bơm tưới nên vườn cây vẫn xanh tươi, cho năng suất cao. Hiện là vụ nghịch nên diện tích thanh long cho thu hoạch không nhiều, chỉ từ 20-25% tổng diện tích.

Bà Nguyễn Thị Lành (xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Long An) vừa thu hoạch xong 2ha thanh long, chia sẻ: "Vụ này, gia đình tôi chủ động sản xuất nghịch vụ, tuy năng suất đạt không cao bằng các vụ trước nhưng nhờ giá bán cao nên cũng có lợi nhuận khá".

Từng phải làm thức ăn cho bò

Còn Trần Văn Hồng ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết hai tháng qua bà con trồng thanh long ở đây ai cũng vui mừng khi thương lái đến tận vườn tìm mua thanh long với mức giá cao.

"Nhiều thương lái còn tranh nhau đặt tiền cọc cho chủ vườn để được mua hàng. Gia đình tôi vừa bán hơn 3 tấn thanh long ruột trắng vụ nghịch giá 35.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, chúng tôi thu lãi hơn 50 triệu đồng. Hiện gia đình còn khoảng gần 2 tấn chuẩn bị thu hoạch…", ông Hồng nói với Báo Công Thương.

Toàn tỉnh Long An hiện có hơn 4.950ha thanh long ứng dụng công nghệ cao. Hướng đến mục tiêu sản xuất trái thanh long đạt chuẩn xuất khẩu, Long An xây dựng được gần 950ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP. Toàn tỉnh này có 228 mã số vùng trồng thanh long được cấp để xuất khẩu sang thị trường các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, EU, Nga, Anh, Trung Quốc.

Từng chứng kiến mức giá thấp năm 2023, diện tích thanh long bị giảm.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vina Fruit) cho biết, thông thường từ tháng 12 đến tháng 4, Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thanh long để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước. Đặc biệt, trong quý 1/2024 nhu cầu mua thanh long để chưng vào dịp Tết Nguyên đán và Tết Thanh minh khiến giá thanh long Việt Nam neo ở mức cao.

Cùng với đó, hiện nay diện tích thanh long trên cả nước cũng có xu hướng giảm do năm 2023 giá thanh long ở mức thấp khiến nhiều nhà vườn chuyển sang trồng các loại cây khác như sầu riêng, mít… Từng có thời, thanh long thu hoạch không bán được, nhiều nơi phải đổ bỏ hoặc mang làm thức ăn cho trâu bò. Khi đó rất nhiều sáng kiến "giải cứu" thanh long được đề ra, dẫn đến sự ra đời của bánh mì thanh long, mì tôm thanh long... và nhiều loại sản phẩm khác được chế biến từ loại trái cây này, gây ra những trend xôn xao MXH một thời gian dài.

Hiện ngoài thị trường Trung Quốc, trái thanh long Việt Nam còn xuất khẩu vào nhiều thị trường khác như Thái Lan, Campuchia , Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tuy nhiên, ông Nguyên cũng lưu ý, từ tháng 5 đến tháng 11, Trung Quốc sẽ vào vụ thu hoạch thanh long, do đó giá thanh long có thể sẽ giảm trở lại.

(Tổng hợp)