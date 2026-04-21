Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệng

Không phải khoai lang, đây mới là loại "rau trường thọ" nên ăn trong mùa này: Chỉ vài ngàn một bó nhưng sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch

Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh đi chợ giữa "ma trận" rau củ mà chẳng biết mua gì chưa? Đồ đắt tiền chưa chắc đã tốt, mà đồ rẻ quá lại sợ không đủ dinh dưỡng. Nhất là với các bác, các cô chú lớn tuổi, muốn tìm chút "rau sạch, rau bổ" để dưỡng sinh nhưng lại cứ sợ bị lừa bởi những lời quảng cáo thổi phồng.

Nhưng có một sự thực là, những loại "siêu thực phẩm" nhập khẩu giá tiền trăm, tiền triệu, đôi khi chẳng hiệu quả bằng một nắm rau quê chỉ vài ngàn đồng ngay trước mắt. Và có một loại rau được coi là "rau trường thọ" bởi những công dụng tuyệt vời của nó, nhưng đáng tiếc lại bị mọi người ngó lơ.

Đó chính là: Lá khoai lang.

Đúng vậy, chính là những chiếc lá xanh mướt trên dây khoai lang. Nhiều người ăn củ xong thường tiện tay vứt lá đi, mà không biết rằng mình vừa vứt bỏ phần giá trị nhất của cả cây khoai.

Tại sao rau khoai lang được gọi là "Rau trường thọ"?

Đừng vội nghi ngờ, tôi sẽ chỉ ra cho bạn vài lợi ích thực tế:

Nhuận tràng thông tiện, còn nhạy hơn chuối: Nhiều người trung niên hay bị táo bón. Ăn chuối thì sợ nhiều đường, uống mật mãu thì sợ đường huyết tăng. Lá khoai lang chứa hàm lượng "chất xơ" cao hơn cả cần tây và hẹ. Nó giống như một chiếc chổi nhỏ, quét sạch chất thải tích tụ trong đường ruột. Quan trọng là nó rất ôn hòa, không gây mệt mỏi như các loại thuốc nhuận tràng.

Bổ dạ dày, kiện tì, ăn xong thấy bụng nhẹ tênh: Bạn có hay thấy sau khi ăn bụng cứ anh ách, như có tảng đá đè nặng? Lá khoai lang tính bình vị ngọt, không hàn không táo. Chất đạm nhầy trong lá có thể tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày. Nhiều người bụng dạ yếu ăn rau khác thấy khó chịu, nhưng ăn lá khoai lang lại thấy bụng ấm và dễ chịu hẳn.

Tăng cường miễn dịch, đẩy lùi bệnh vặt: Hàm lượng Vitamin C và Beta-carotene trong lá khoai lang cao gấp nhiều lần các loại rau khác. Hai chất này giống như "tiếp thêm đạn dược" cho đội quân miễn dịch của cơ thể. Có người cứ qua mùa là cảm cúm, nhưng nếu bạn chăm ăn lá khoai lang, có khi cả mùa chẳng hắt hơi cái nào.

Hàm lượng diệp lục trong lá khoai lang cực cao, giúp thanh lọc độc tố và kim loại nặng trong máu. Giữa môi trường khói bụi và thực phẩm đôi khi chưa sạch hiện nay, ăn lá khoai lang giống như đang "tắm rửa" cho dòng máu của mình vậy.

Ngoài ra, nó còn có lượng Kali cao và Natri thấp, cực kỳ có lợi cho việc kiểm soát huyết áp.

Chế biến thế nào cho ngon?

Nhiều người không ăn không phải vì nó không tốt, mà vì không biết cách làm. Tôi mách bạn 3 cách đơn giản nhất:

Lá khoai lang xào tỏi: Chảo nóng dầu sôi, phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh tay trên lửa lớn, chỉ 1 phút là ra đĩa. Nêm chút muối thôi mà thơm hơn cả thịt.

Lá khoai lang trộn (nộm): Nước sôi, chần rau (đừng quá 30 giây), vớt ra ngâm nước lạnh. Trộn cùng tỏi băm, giấm, nước tương, dầu mè. Đảm bảo thanh mát, đưa cơm.

Canh trứng lá khoai lang: Nước sôi cho rau vào, đánh một quả trứng vào khuấy đều, thêm chút muối và dầu mè. Bát canh này xong là thấy cả người khoan khoái.

Lưu ý: Chìa khóa là lửa phải lớn, thời gian phải ngắn, xào lâu quá rau bị nát sẽ không còn ngon.

Đang chính vụ, không ăn là sẽ mất ngon

Mỗi năm từ tháng 6 đến tháng 9 là lúc lá khoai lang ngon nhất. Lúc này lá non mơn mởn, giá lại rẻ đến bất ngờ. Chỉ qua 1-2 tháng nữa, lá sẽ già, ăn xơ như nhai cỏ, muốn ăn lại phải đợi đến tận năm sau.

Ở chợ, các bà bán rau có thể không chủ động giới thiệu cho bạn vì nó rẻ quá, chẳng lời lãi bao nhiêu. Nhưng nếu bạn hỏi mua, họ sẽ vui vẻ bảo: "Loại này tốt đấy, nhà tôi cũng toàn ăn cái này".

Tôi không phải chuyên gia dưỡng sinh, cũng chẳng bán hàng gì cả. Tôi chỉ thấy rằng quanh ta có quá nhiều thứ tốt bị chúng ta bỏ qua. Chúng ta cứ mải nhìn vào những thứ đắt đỏ, quý hiếm từ tận đâu đâu mang đến, mà quên mất rằng những thứ mọc lên từ chính mảnh đất dưới chân mình mới là thứ phù hợp với cơ thể nhất.

Lá khoai lang rẻ, rẻ đến mức khiến người ta thấy "không đáng nhắc tới". Nhưng rẻ không có nghĩa là không có giá trị, ngược lại, giá trị của nó đang bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng.

Cũng giống như nhiều điều trong cuộc sống thứ tốt nhất thường ở ngay bên cạnh bạn, chỉ là bạn chưa nhận ra mà thôi. Ngày mai đi chợ, hãy dành vài ngàn đồng mua một bó lá khoai lang về thử xem sao nhé!