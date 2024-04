Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 84 triệu USD, tăng 17% so với tháng 2/2024. Lũy kế trong quý 1/2024 mặt hàng cá ngừ đã thu về 215 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu đều đang chứng kiến mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước như cá ngừ tươi, đông lạnh và khô tăng 195%, thịt/loin cá ngừ đông lạnh tăng 2%, cá ngừ đóng hộp ghi nhận mức tăng 49%,…

Xét về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của cá ngừ Việt Nam với hơn 32 triệu USD, tăng 12%. Cùng với Mỹ, các đơn hàng sang châu Âu cũng đều tăng trưởng trở lại trong tháng 3, tính chung nhóm thị trường châu Âu đạt kim ngạch 19 triệu USD, tăng 30%.

Xuất khẩu cá ngừ sang Italy và Đức, hai thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam trong khối này, tiếp tục tăng trưởng tốt với mức tăng lần lượt là 192% và 2%. Tuy nhiên, nhiều thị trường trong khối EU như Hà Lan, Tây Ban Nha, Lithuania… đang giảm nhập khẩu từ Việt Nam.

Xuất khẩu sang Israel và Canada cũng đang tiếp tục tăng tốc trong tháng 3 này, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 95% và 143%. Đáng chý ý, sau thời gian bất ổn, xuất khẩu cá ngừ sang Nga đã bắt đầu tăng trưởng trong tháng 3. Lũy kế trong quý 1, xuất khẩu sang thị trường này tăng 65%, đạt gần 9 triệu USD.

Cũng theo VASEP, tính đến hết tháng 3/2024, cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang 86 thị trường trên thế giới. Trong đó, xuất khẩu sang các thị trường chính là Mỹ, EU, khối các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Israel, Nga, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan chiếm tới 90% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng khai thác biển trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 833,6 nghìn tấn, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính riêng về cá ngừ, sản lượng khai thác 3 tháng đầu năm 2024 tại 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ ước đạt 5.392 tấn, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: tại Phú Yên ước đạt 1.008 tấn, ước giảm 12% so cùng kỳ; tại Bình Định ước đạt 3.916 tấn, tăng 4%; tại Khánh Hòa ước đạt 368 tấn, giảm 12% .

Không chỉ là mặt hàng xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam kể từ năm 2022, cá ngừ còn được biết đến với tên gọi “siêu thực phẩm” khi có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe con người. Cá ngừ có khả năng làm giảm các rối loạn tim mạch, kích thích tăng trưởng và phát triển, hạ huyết áp và mức cholesterol, và giúp giảm cân.

Cá ngừ cũng có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng năng lượng, hỗ trợ chăm sóc da, tăng số lượng tế bào máu đỏ và ngăn ngừa ung thư. Bên cạnh đó còn bảo vệ chống lại các bệnh thận khác nhau, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, giảm viêm nói chung và ức chế tổn thương màng tế bào.

Với những khó khăn mà ngành cá ngừ đang đối mặt, VASEP dự kiến năm nay xuất khẩu cá ngừ khó cán mốc “tỷ đô” như năm 2022.