Loại thần dược được ví như vàng lỏng, phải thu hoạch bằng trực thăng, giá lên đến hơn 70 triệu đồng/hũ vẫn đắt khách

Loại ‘vàng lỏng’ thu hoạch bằng trực thăng

Manuka là loại mật ong chất lượng tốt và có giá đắt đỏ hàng đầu thế giới. Với kết cấu màu vàng đặc sánh và giàu dinh dưỡng, loại mật ong này thường được ví như vàng lỏng.

Cái tên Manuka bắt nguồn từ việc loại mật ong này được tạo nên từ mật của loài hoa Leptospermum scoparium (hay còn biết đến với cái tên Manuka) - loại cây bản địa của New Zealand. Mặc dù, loại hoa Manuka được trồng cả ở Úc. Song New Zealand gần như chiếm trọn toàn bộ sản lượng mật ong đắt đỏ này của thế giới.

Điều khiến cho loại mật ong này trở nên vô cùng quý hiếm và chỉ chiếm 1% lượng mật ong trên thế giới xuất phát từ độ quý hiêm loại hoa dùng để lấy mật. Theo đó hoa Manuka chỉ nở trong vòng 12 ngày nên rất khó thu hoạch.

Chưa kể, cây Manuka thường sống ở nơi có địa hình cao, hoang vu, ít người qua lại nên việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Ở New Zealand, những người thu mật phải dùng trực thăng đưa tổ ong đến gần các bụi cây này để ong hút mật hoa. Khi ong đã hút được mật, toàn bộ tổ ong được trực thăng kéo lên đưa về nhà máy để làm các công đoạn tiếp theo. Trung bình mỗi tổ ong sẽ thu được 12kg mật ong Manuka.

Không dừng lại ở đó, Manuka có lẽ là loại mật ong duy nhất trên thế giới phải vượt qua những khảo sát trong phòng thí nghiệm mới được bày bán trong các cửa hàng, siêu thị. Theo tiến sĩ Adrian Charlton (làm việc ở phòng thí nghiệm Fera ở phía Bắc nước Anh- nơi phân tích mật ong Manuka), việc kiểm tra ở đây nhằm xác định các thành phần trong mật ong có bảo đảm các tiêu chuẩn được đưa ra và yêu cầu của người tiêu dùng cho mật ong Manuka hay không. Năm 2018, chỉ có 2800 tấn mật ong Manuka được sản xuất và đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt. Trong khi đó, các loại mật ong thông thường đạt sản lượng lên đến 1,9 triệu tấn.

Chính vì điều kiện thu mật khó khăn cùng yêu cầu đạt chuẩn cao nên mức giá của loại mật ong này đắt hơn gấp nhiều lần so với loại thông thường. Theo The Guardian, loại mật ong Manuka tinh khiết nhất đang được bán với mức giá lên đến 2.000-5.000 đô la New Zealand/hũ khoảng 250g, tương ứng 29-72 triệu đồng.

Công dụng tuyệt vời của mật ong Manuka

Trong khi mật ong thông thường có vị ngọt, hương thơm dịu nhẹ thì mật ong Manuka có màu vàng sẫm ngả nâu, mùi hăng hắc. Lý do là bởi mật ong Manuka chưa đi qua quy trình xử lý nào, nên vẫn còn chứa phấn hoa và keo ong.

Vào năm 1990, loại mật ong hảo hạng này được tung ra thị trường và nhanh chóng được nhiều người săn lùng bởi những công dụng tuyệt vời. Methylglyoxal (MG) là một nhân tố kháng khuẩn được tìm thấy trong hầu hết những loại mật ong trên thị trường, nhưng chỉ dừng lại ở hạn mức rất nhỏ. Tuy nhiên, với mật ong Manuka, MG lại xuất phát từ việc chuyển đổi một hợp chất có tên khoa học là dihydroxyacetone, hợp chất này được tìm thấy ở dạng cô đặc trong mật hoa Manuka. Độ cô đặc của MG cao khiến mật ong Manuka có đặc tính kháng khuẩn cao, giúp thời gian lành bệnh nhanh hơn so với loại mật ong thông thường.

Sử dụng mật ong để chữa đau họng vốn là bài thuốc xưa được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, nếu sử dụng mật ong Manuka lại có tác dụng mạnh hơn trong việc tấn công vi khuẩn, tạo lớp lót bao phủ trong cổ họng giúp giảm viêm, làm dịu.

Không chỉ đóng vai trò trong việc kháng khuẩn, mật ong Manuka còn có tác dụng trong việc bổ sung nguồn vitamin tự nhiên giúp hỗ trợ hệ miễn dịch khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng ngăn ngừa bệnh tái phát.

Mật ong Manuka có thể thấm sâu vào các tầng da, cung cấp độ ẩm cho da tốt hơn so với loại mật ong thông thường. Nhờ hoạt động enzymes mạnh nên mật ong Manuka giúp ngăn chặn các vi khuẩn gây mụn, giảm tình trạng mụn viêm. Bên cạnh đó, mật ong Manuka có khả năng chống lại các gốc oxy hóa, giúp chống lão hóa.