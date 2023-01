Loạt ảnh hiếm thời đi học của sao Việt tuổi Mão, nhìn hơi "ngố tàu" nhưng ai cũng ra dáng trai xinh gái đẹp

Những năm vừa qua, làng giải trí Việt đã chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt ngôi sao tuổi Mão. Một vài cái tên ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả có thể kể đến như ca sĩ HIEUTHUHAI, nghệ sĩ Vân Dung, MC Khánh Vy...

Trước khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, các sao đều trải qua quãng thời gian học tập chăm chỉ như bao người khác. Sau khi được công chúng đón nhận, câu chuyện học hành của họ lại được dân mạng bàn tán, trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn.

Vân Dung: Từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu

Nghệ sĩ Vân Dung (1975) sinh ra trong gia đình nghệ thuật, có cả bố mẹ đều là diễn viên, đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Khi mới 5 tuổi, Vân Dung đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, góp mặt trong nhiều vai diễn "nặng ký" như thổ phỉ, du kích.... biểu diễn cho các cô chú trong Đoàn ca múa Tây Bắc. Chính những tràng pháo tay cổ vũ từ đồng nghiệp của bố mẹ đã tiếp thêm động lực cho cô theo đuổi đam mê sau này.

Thời cắp sách đến trường, Vân Dung sở hữu nhan sắc ưa nhìn. 17 tuổi, cô từng đi thi Hoa hậu Việt Nam 1992 và lọt vào top 15.

Vân Dung thời đi học

"Táo Y Tế" Vân Dung thời trẻ có nhan sắc ưa nhìn

Mặc dù có thành tích học tập không cao, song Vân Dung luôn nổi tiếng trong lớp bởi sự nghịch ngợm và tinh quái của mình. Đi học, lúc nào cô cũng đến muộn vì lý do đau bụng và hỏng xe. Cô nói dối nhiều đến nỗi, thấy giáo phải bực mình nhắc nhở: "Lần sau nếu có đi muộn, hãy tìm một lý do khác".

HIEUTHUHAI: Đẹp trai, học giỏi từ nhỏ

Không chỉ là nam rapper nổi bật, HIEUTHUHAI (1999) còn được đánh giá là nghệ sĩ có visual sáng chói bậc nhất làng giải trí Việt. Loạt ảnh thời đi học của HIEUTHUHAI được nhiều người khen ngợi bởi nhan sắc điển trai, dù chỉ diện đồng phục đơn giản.

Nhan sắc thời đi học của HIEUTHUHAI không khác biệt mấy so với hiện nay

Trước khi bước chân vào làng giải trí, HIEUTHUHAI từng học tại một ngôi trường không chuyên về nghệ thuật, đó là Đại học Kinh tế TP.HCM. Nếu theo dõi HIEUTHUHAI, người hâm mộ không còn xa lạ với câu chuyện rap name của anh chàng ra đời bắt nguồn từ chính thời cắp sách đến trường.

HIEUTHUHAI tiết lộ: "Trong lớp có 2 Hiếu, em là Hiếu học kém, bạn còn lại là Hiếu học giỏi, em tự ái nên đặt cái tên Hiếu thứ hai (HIEUTHUHAI)". Cũng chính vì lời giới thiệu nửa đùa nửa thật này đã khiến nhiều người nhầm tưởng HIEUTHUHAI... học dốt. Sau đó, nam rapper đã phải lên tiếng đính chính bản thân chỉ học thua cậu Hiếu thứ nhất thôi, chứ không hành học sa sút như số đông hiểu lầm.

HIEUTHUHAI chỉ học thua cậu Hiếu thứ nhất, chứ không hề học kém đâu nha!

Hoa hậu Mai Phương: Học vấn khủng, IELTS 8.0

Ngay từ thời điểm đăng quang Miss World Vietnam 2022, Hoa hậu Mai Phương (1999) đã gây chú ý bởi thành tích học vấn khủng. Cô là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Hoa hậu Mai Phương từng đoạt giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016 và 2017, đạt IELTS 6.5 từ khi học lớp 11 và mới đạt IELTS 8.0 hồi tháng 4/2022. Được biết, cô nàng còn từng là gia sư tiếng Anh của con trai Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy trước khi dự thi Hoa hậu. Thời đi học, nàng Hậu gây ấn tượng với nhan sắc xinh xắn, dù không makeup cầu kỳ.

Hoa hậu Mai Phương từng gây chú ý vì nhan sắc xinh xắn và học vấn khủng

MC Khánh Vy: Từng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng"

MC Khánh Vy từng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" trong đoạn clip nói nhiều ngôn ngữ như tiếng Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt (giọng Sài Gòn và giọng Hà Nội).

Khánh Vy học giỏi là điều không ai không biết. Cấp 3, cô nàng từng học tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu tại miền Trung. Năm 2016, Khánh Vy thi đậu 4 trường cùng lúc là ĐH Ngoại thương, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao và ĐH FPT. Sau cùng, Khánh Vy chọn học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi.

Ảnh ngày ấy bây giờ của MC Khánh Vy

Cô nàng trong màu áo đồng phục của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

Sau khi ra trường, Khánh Vy gắn bó với nghề MC và sáng tạo nội dung. Cô gây tiếng vang với loạt chương trình liên quan tri thức của VTV như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... nổi bật nhất là cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia. Ở tuổi 24, Khánh Vy không chỉ nổi tiếng, xinh đẹp mà còn có khối tài sản lớn nhờ tích luỹ từ nhiều năm chăm chỉ làm việc.