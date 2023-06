Loạt công ty chứng khoán thông báo cắt margin cổ phiếu “họ” Apec

Trong bối cảnh cổ phiếu “họ” Apec liên tục giảm sàn “trắng bên mua”, một loạt công ty chứng khoán đã ra thông báo loại ra khỏi danh mục cho vay ký quỹ (margin) đối với các cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Cụ thể, Chứng khoán SSI mới đây đã thông báo loại hai mã cổ phiếu API và IDJ ra khỏi danh mục margin từ ngày 29/6. Trước đó, Chứng khoán SHS cũng đã loại cổ phiếu IDJ khỏi danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của công ty từ ngày 26/6.

Tương tự, Chứng khoán BSC đã loại IDJ ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC từ ngày 26/6. Trong khi đó, danh mục giao dịch ký quỹ của Chứng khoán Yuanta cập nhật đến ngày 27/6 không có cả 3 cổ phiếu “họ” Apec là API, APS và IDJ.

Thông báo của Chứng khoán BSC

Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam. Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 05 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán trong đó có Tổng Giám đốc Chứng khoán Apec Nguyễn Đỗ Lăng.

Trong tuần trước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã lên tiếng về vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm Apec. UBCKNN nhấn mạnh việc tăng cường xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm trên TTCK tiếp tục là một trong những nỗ lực của cơ quan quản lý và cơ quan chức năng nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường, hỗ trợ TTCK phát triển theo hướng lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Theo đại diện lãnh đạo UBCKNN, việc Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án Thao túng TTCK tại API, IDJ và APS là vụ việc đơn lẻ liên quan tới một số tổ chức và cá nhân trên thị trường. TTCK Việt Nam vẫn hoạt động bình thường, ổn định, thông suốt; do vậy, nhà đầu tư cần bình tĩnh, tránh những tác động tâm lý dẫn đến hành động vội vàng ảnh hưởng tới hiệu quả của quyết định đầu tư. Các thông tin sẽ được cơ quan chức năng và cơ quan quản lý nhà nước công bố chính thống theo quy định pháp luật, vì thế, nhà đầu tư cũng nên tỉnh táo theo dõi các thông tin chính thức, tránh bị ảnh hưởng tiêu cực từ các thông tin không chính thống.