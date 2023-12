Loạt doanh nghiệp của Shark Thủy nợ hàng chục tỷ đồng tiền bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 53.622 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ 1 tháng trở lên trên địa bàn thành phố tháng 11/2023 (số liệu tính đến hết ngày 30/11/2023), trong đó, có sự góp mặt của nhiều công ty, tập đoàn lớn.



Đứng đầu danh sách này là Công ty CP Anh ngữ APAX - doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy). Doanh nghiệp này hiện đang nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 45 tháng với số tiền gần 55,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, hệ thống Anh ngữ Apax còn đang nợ các khoản đóng bảo hiểm cho người nước ngoài làm việc tại công ty gần 5,4 tỷ đồng, thời gian nợ 48 tháng.

Một doanh nghiệp khác thuộc hệ thống Apax Holdings là Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten cũng bị nêu tên do đang chậm đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động. Theo đó, Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten đã nợ bảo hiểm của người lao động 21 tháng với tổng số tiền gần 19,3 tỷ đồng.

Shark Thuỷ từng là đại diện pháp luật của IGARTEN, nhưng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến thương hiệu APAX, đại diện pháp luật của IGARTEN đã đổi tên sang ông Nguyễn Trọng Quyết.

IGARTEN hiện đang sở hữu hệ thống giáo dục mầm non STEAMe với hơn 14 cơ sở ở Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, APAX Holdings đang có tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ quyền biểu quyết tại IGARTEN là 51,2%.

Năm 2020, cả hai thương hiệu APAX, IGARTEN đã phát hành thành công 135 tỷ trái phiếu mã IGARTEN_BOND2020, thời gian đáo hạn 31/12/2023, tài sản đảm bảo là 4,8 triệu cổ phần Anh ngữ APAX, tương đương 240 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, IGARTEN huy động thêm 200 tỷ trái phiếu IGECH2124001 của 54 nhà đầu tư cá nhân, thời gian đáo hạn trái phiếu là ngày 08/6/2024, lãi suất cam kết 12,5%/năm, được bảo đảm bằng cổ phần của Anh ngữ APAX.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, IGARTEN đã khiến các nhà đầu tư thất vọng khi vi phạm thời hạn thanh toán tiền lãi trái phiếu đối với cả hai lô trái phiếu nêu trên.

Ngoài hai doanh nghiệp thuộc hệ thống Apax Holdings, một doanh nghiệp khác liên quan tới Shark Thủy là Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup cũng đã 41 tháng không thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) mới đây thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 83 triệu cổ phiếu IBC của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings từ ngày 6/12/2023.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu IBC vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 11/9/2023 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đồng thời, cổ phiếu IBC cũng trong diện kiểm soát (ngày 4/10/2023) do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023 quá hạn 30 ngày so với quy định.

Ngoài các công ty liên quan đến Shark Thủy, BHXH TP. Hà Nội cũng nêu tên hàng loạt doanh nghiệp lớn khác đang chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hàng chục tỷ đồng như: Công ty CP LILAMA3 (chậm đóng 107 tháng, số tiền gần 44,2 tỷ đồng); Công ty TNHH May mặc XK VIT Garmen (chậm đóng 41 tháng, số tiền 35 tỷ đồng); Công ty CP Cầu 12 (chậm đóng 79 tháng, số tiền 29,5 tỷ đồng); Công ty CP Eurowindow (chậm đóng 7 tháng, số tiền 21,6 tỷ đồng); Công ty CP Cơ khí xây dựng 121 CIENCO1 (chậm đóng 120 tháng, số tiền 22,2 tỷ đồng); Công ty CP Sông Đà 6 (chậm đóng 40 tháng, số tiền 19,9 tỷ đồng); Công ty CP 116 - CIENCO 1 (chậm đóng 152 tháng, số tiền 19.6 tỷ đồng); Công ty CP Sữa Hà Nội (chậm đóng 31 tháng, số tiền 19.6 tỷ đồng);...