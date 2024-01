Loạt doanh nghiệp 'họ' Danh Khôi nợ bảo hiểm

Bảo hiểm Xã hội TP.Hà Nội vừa công bố danh sách đơn vị sử dụng người lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 1 tháng trở lên trên địa bàn TP tháng 12/2023 (số liệu tính đến hết ngày 31/12/2023 theo C12-TS lấy ngày 5/1/2024).

Theo danh sách này, có 24.710 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội chậm đóng các loại bảo hiểm từ 1 tháng trở lên, trong đó có nhiều "ông lớn" đình đám như: Apax Leaders, VIT Garment, FLC, Eurowindow, Egroup,..

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Danh Khôi Miền Bắc (tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có tên trong danh sách chậm đóng bảo hiểm của BHXH TP.Hà Nội với số tháng chậm đóng là 16 tháng, số tiền chậm đóng là hơn 955 triệu đồng.

Được biết, Danh Khôi Miền Bắc được thành lập năm 2017; ông Đặng Anh Tú hiện đang là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Không chỉ có Danh Khôi Miền Bắc, nhiều doanh nghiệp "họ" Danh Khôi cũng bị "điểm tên" vì nợ bảo hiểm.

Nhiều doanh nghiệp "họ" Danh Khôi bị "điểm tên" vì nợ bảo hiểm. Ảnh minh họa

Theo danh sách đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng (Số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30/11/2023, cập nhật UNC đến hết ngày 18/12/2023) của Phòng Quản lý Thu-Sổ, Thẻ BHXH TP.HCM; Công ty Cổ phần Tập Đoàn Danh Khôi (trụ sở tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) nợ 14 tháng bảo hiểm các loại với số tiền nợ ở mức hơn 3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (cùng địa chỉ trụ sở với Tập đoàn Danh Khôi) cũng đang nợ bảo hiểm 13 tháng, số tiền nợ bảo hiểm là hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Danh Khôi Miền Nam (cùng địa chỉ trụ sở với 2 doanh nghiệp nói trên) có tên trong danh sách của BHXH TP.HCM với số tháng nợ là 15, số tiền nợ là hơn 2,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (MCK: NRC) là doanh nghiệp bất động sản đình đám tại khu vực phía Nam, gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Lê Thống Nhất.

Hiện, NRC đang sở hữu nhiều quỹ đất sạch tại một số tỉnh, TP như: TP.HCM, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Định, Khánh Hòa,...

Theo giới thiệu trên website, một số dự án tiêu biểu do Tập đoàn Danh Khôi làm chủ đầu tư có thể kể đến như: Aria Đà Nẵng Hotel & Resort (quy mô 70.000m2, tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng); dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng (quy mô 3.125 m2, tổng mức đầu tư 2.137 tỷ đồng); dự án Nhơn Hội New City - Phân khu 4 (Bình Định, quy mô 34ha, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng), dự án Kỳ Co Gateway- Bình Định (diện tích 45,93ha, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng); dự án Five Star Eco City (Long An, quy mô 420ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng),...

Trong một diễn biến khác, Chi cục thuế quận 1 TP.HCM đã quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Tập đoàn Danh Khôi để thi hành thông báo tiền nợ thuế số 280549/TB-CCT-KĐT ngày 13/10/2023.

Theo đó, NRC bị cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là gần 99,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày 13/11/2024 đến ngày 12/11/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán quý III/2023, doanh thu thuần của NRC trong kỳ chỉ đạt 1 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thấp nhưng các khoản chi phí lại ở mức cao khiến NRC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 18,3 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác lên tới 39,8 tỷ đồng (khoản bồi thường hợp đồng), công ty có lãi sau thuế 17,6 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của NRC đạt 2,9 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế 17,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 66,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của NRC đạt 2.019,7 tỷ đồng, giảm 11% so với thời điểm đầu năm; trong đó chủ yếu trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu chiếm tới 82%, đạt 1.651 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của NRC tính đến hết quý III/2023 ở mức 755 tỷ đồng, giảm 24% so với con số 994,8 tỷ đồng đầu năm. Chủ yếu là do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn giảm giảm 31% so với đầu năm, về 401 tỷ đồng.