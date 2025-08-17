Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt doanh nghiệp niêm yết chạy đua phát hành cổ phiếu thu về hàng ngàn tỷ khi thị trường chứng khoán bùng nổ

17-08-2025 - 08:43 AM | Doanh nghiệp

Loạt doanh nghiệp nghiệp đang tìm cách huy động vốn nhằm tận dụng thị trường chứng khoán trong giai đoạn hưng phấn kéo dài những tháng gần đây.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động, chỉ số và nhiều cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới kèm thanh khoản kỷ lục, các doanh nghiệp niêm yết đang tận dụng cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh kế hoạch huy động vốn.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã CK: DIG) vừa khởi động lại kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1.000:232 với giá 12.000 đồng/cp, dự kiến thu về 1.800 tỷ đồng từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Đáng chú ý, cổ phiếu DIG đã tăng gần gấp đôi trong 4 tháng, lên 23.150 đồng/cp, định giá P/E 139 lần, P/B 1,81 lần – cao hơn nhiều so với trung bình ngành.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) cũng thông qua phát hành gần 16,2 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 162 tỷ đồng để trả nợ và chi phí dự án. Cổ phiếu NHA tăng 50% từ tháng 4.

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã CK: HQC) gây chú ý khi lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, dù thị giá chỉ quanh 4.000 đồng/cp, thấp hơn 60% mệnh giá. Đơn vị chủ nợ Hải Phát sẽ chuyển đổi 212 tỷ đồng khoản phải thu thành 21,2 triệu cổ phiếu HQC, kèm cam kết bổ sung tài sản khác để đảm bảo giá trị thu hồi.

Trong khi đó, Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) dự kiến phát hành riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu giá 18.600 đồng/cp, huy động 1.739 tỷ đồng cho dự án DatXanh Homes Parkview tại TP.HCM. Cổ phiếu DXG đã tăng 105% trong 4 tháng, lên 21.550 đồng/cp, P/E ở mức 62 lần.

Ngoài ra, PVPower (POW), Taseco Land (TAL) cùng nhiều doanh nghiệp khác cũng chuẩn bị trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành để tăng vốn.﻿

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

