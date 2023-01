Loạt dự án bất động sản phía Nam 'chào hàng' năm 2023

Với tâm lý thận trọng, phần lớn các doanh nghiệp bất động sản ở TP.HCM chuẩn bị kế hoạch bán hàng, mở bán dự án mới hoặc các dự án ở giai đoạn tiếp theo vào khoảng cuối quý I và quý II/2023.

Thực tế cho thấy, khi dòng vốn tín dụng bị kiểm soát chặt, cộng thêm kênh huy động từ trái phiếu doanh nghiệp gặp khó đã gây nên những khó khăn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà. Có rất nhiều dự án dự định mở bán, chào hàng ra thị trường vào khoảng quý IV/2022 nhưng đều phải dời sang năm 2023. Nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm kéo theo giá nhà vẫn ở mức rất cao, dù thị trường ảm đạm.

Tại TP.HCM, một số dự án ở giai đoạn tiếp theo mở bán trong năm 2023 như Vinhomes Grand Park, Izumi City, Akari City, Mizuki City, Clarita, Privia, The Signal… Phần lớn dự án chuẩn bị ra mắt đều chọn thời điểm sớm nhất mở bán là vào cuối quý I hoặc đầu quý II/2023, tránh các tháng đầu năm do chưa nắm bắt được diễn biến thị trường và tâm lý người mua nhà.

Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản ở TP.HCM dự kiến ra mắt vào cuối quý I, đầu quý II/2023 để nghe ngóng thị trường và nắm bắt tâm lý người mua. Ảnh: Vũ Phạm

Vạn Phúc Group đã dời kế hoạch mở bán dự án căn hộ cao cấp nằm trong Khu đô thị Vạn Phúc (TP. Thủ Đức) trong năm 2022 sang năm nay và kỳ vọng diễn biến thị trường sẽ tích cực hơn vào quý II, III/2023 để "bung hàng".



Tương tự với Tập đoàn Nam Long với các dự án ở Đồng Nai và Cần Thơ. Cụ thể, tại Đồng Nai, giai đoạn 2 của Khu đô thị Izumi City và Paragon Đại Phước dự kiến mở bán vào cuối quý I/2023 hay có thể sẽ chuyển sang đầu quý 2. Sự kiện mở bán dự án khu dân cư tại Cần Thơ cũng được chuyển sang năm 2023 và chưa ấn định thời điểm cụ thể. Tập đoàn An Gia vốn đã có kế hoạch giới thiệu dự án The Gio Riverside (TP. Thủ Đức) vào cuối năm 2022, nhưng cũng chọn lùi sang năm 2023 (có thể là vào giữa quý II/2023); Đất Xanh cũng dời kế hoạch triển khai một số dự án sang đến giữa năm 2023 như dự án căn hộ Lux Star (TP.HCM), Opal City View, DXH Park View (Bình Dương)…

Được cho là sẽ trở lại trong năm 2023, The Grand Sentosa (huyện Nhà Bè) của Novaland có 9 tòa với 2.700 căn hộ. Ban đầu dự án có tên là Kenton Residences do Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 2008, dự kiến bàn giao vào năm 2011. Tuy nhiên khi đã xây xong thô một phần thì thị trường đóng băng, dự án tạm ngừng. Đến năm 2013, chủ đầu tư trả lại tiền cho khách hàng, dừng dự án. Năm 2017 dự án đổi tên thành Keton Node, tái khởi động sau đó lại tạm dừng vào năm 2018 khi đã xây xong thô. Đến năm 2022, dự án được Novaland đổi tên mới là The Grand Sentosa. Giá bán các căn hộ dự kiến khoảng 100 triệu/m2.

Moonlight Avenue (TP. Thủ Đức) của Hưng Thịnh gồm 2 tòa với 1.000 căn hộ. Dự án đã nhận đặt cọc từ tháng 10/2022 với giá từ 68-77 triệu đồng/m2…

Ở vùng ven, Thắng Lợi Group sẽ tung ra dòng sản phẩm cao tầng, phân khúc vừa túi tiền ở Long An, dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2023. Tại Bình Dương, Phú Đông Group cũng chuẩn bị cho ra mắt dự án Sky One Dĩ An với quy mô 800 căn hộ.

Thị trường sẽ sớm sôi động trở lại

Nhìn chung các doanh nghiệp bất động sản đều khá thận trọng khi lên kế hoạch cho năm 2023 khi nhiều dự báo trước đó đều chỉ ra, đây sẽ là năm thị trường phải đối với mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ có một số dự án còn đang chào bán trên thị trường. Bên cạnh một số sản phẩm cao cấp, hạng sang như The Metropole, Zeit River, Park Village. Phân khúc trung cấp nguồn cung nhỏ giọt, các dự án hiện hữu triển khai đợt tiếp theo như Mizuki Park, Akari City, MT Eastmark City. Các dự án đã mở bán trước đó như Fiato Premium, Soho Residence, The Privia, Essensia hay Celesta Rise cũng chưa ấn định thời điểm mở bán giai đoạn tiếp theo.

Nói với Nhadatu.vn, ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group nhìn nhận, nếu như năm 2022, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của việc xiết room tín dụng thì sang năm 2023, khó khăn sẽ tiếp tục nếu Nhà nước không có chính sách nới room tín dụng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

"6 tháng đầu năm 2023, thị trường sẽ chứng kiến sự trầm lắng do thiếu hụt, khan hiếm nguồn cung cả về sản phẩm đúng nhu cầu và nguồn tín dụng cho khách hàng cũng như nhà đầu tư. Những tháng cuối năm, cuối quý III/2023, thị trường sẽ có những chuyển biến theo hướng tích cực hơn, nhưng sẽ không có nhiều đột phá", ông Quyền cho hay.

Theo ông Quyền, vùng ven TP.HCM vẫn là tâm điểm đầu tư nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông cũng như xu hướng chuyển dịch ly tâm đang ngày một nở rộ. Đồng thời, cán cân cung - cầu thị trường vẫn hấp dẫn bởi phân khúc nhà ở vừa túi tiền sẽ được khách hàng quan tâm bởi nhu cầu thực cực kỳ cao khi thị trường thời gian qua hầu như đã mất hút phân khúc này. Đây sẽ là phân khúc được nhiều nhà đầu tư cân nhắc và lựa chọn.

Vừa qua đã có thông tin hỗ trợ tín dụng cho động sản, đây là thông tin tích cực và sẽ khởi sắc cho thị trường bất động sản năm 2023.

Trong khi đó, dự báo về nguồn cung căn hộ ở TP.HCM và vùng phụ cận, DKRA Group cho biết, nguồn cung mới dự báo giảm mạnh, bằng khoảng 75% so với năm 2022 (20.000 căn), tập trung chủ yếu tại TP.HCM khoảng 12.000 căn và Bình Dương khoảng 7.000 căn, các tỉnh thành khác khan hiếm nguồn cung mới.

Sức cầu chung tiếp tục duy trì đà giảm từ giữa năm 2022 và dự báo sẽ có những khởi sắc nhất định vào cuối quý IV/2023 khi những vướng mắc về pháp lý, tín dụng vào bất động sản được tháo gỡ. Phân khúc căn hộ hạng A duy trì vị thế chủ đạo, căn hộ hạng C và nhà ở xã hội sẽ tăng đáng kể trong năm 2023. Mặt bằng giá bán sơ cấp khó có sự tăng giá đột biến trong năm 2023, trong khi giá bán thứ cấp tiếp tục đà giảm.

Còn ở phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung mới và sức cầu tiếp tục giảm so với năm 2022, dự kiến khoảng 5.500 căn. Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với khoảng 1.700 căn, Long An khoảng 1.400 căn, Bình Dương khoảng 1.200 căn và TP.HCM dao động khoảng 700 căn, chủ yếu tập trung ở khu Đông. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì mức ổn định trong năm 2023, các chính sách chiết khấu hướng đến khách hàng thanh toán nhanh.