Loạt dự án đổ bộ thị trường, bất động sản 2024 được dự báo sẽ sớm sôi động

Thông tin dữ liệu khảo sát công bố mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) ghi nhận, những ngày đầu tiên của quý cuối năm 2023, hàng loạt dự án quy mô lớn với đủ loại hình, trải dài từ Bắc đến Nam đã bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng, tạo nguồn cung, thúc đẩy giao dịch cho thị trường bất động sản.

Tại khu vực phía Bắc, phân khúc căn hộ sẽ được bổ sung nguồn cung mới từ một dự án mới là the Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City, từ giai đoạn mở bán mới của dự án The Moonlight 1 An Lạc, Rose Town Ngọc Hồi... Tại phân khúc thấp tầng, liền kề đón nhận thông tin mở bán của một số dự án như Aquarius Hưng Yên, Sapa City Clouds Lào Cai, khu đô thị Danko Center tại Tuyên Quang...

Thị trường bất động sản miền Trung đón thông tin các dự án mới mở bán làm “ấm” thị trường sau khoảng thời gian dài im ắng là Eco Central Park Vinh, The Panorama 2 Đà Nẵng hay The Sailing Quy Nhơn.

Với TP.HCM và khu vực phụ cận, các dự án Akari City, Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City, The Privia tại TP.HCM; Eco Village Saigon River, Fiato City tại Đồng Nai; Picity Sky Park, Bcons Polaris, Astral City tại Bình Dương… bắt đầu mở bán giai đoạn tiếp theo.

Theo VARs, không chỉ nguồn cung mở mới tăng, các dự án mới mở bán đều được quan tâm, ghi nhận lượng đặt hàng ấn tượng với các chính sách bán hàng hấp dẫn. Điển hình một dự án nghỉ dưỡng của một chủ đầu tư uy tín tại Phú Quốc ghi nhận lượng đặt hàng cao hơn nhiều lần số lượng mở bán.

Theo ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes, nguồn cung bắt đầu khởi sắc trở lại, tâm lý nhà đầu tư cũng ổn định hơn sẽ khiến các giao dịch trên thị trường được thiết lập. Đây là lý do ông Chung dự đoán, thị trường bất động sản 2024 sẽ chuyển biến tốt hơn so với thị trường 2023. Khẳng định, để thị trường quay trở lại thời điểm đầu năm 2022 là không thể, bởi thị trường vẫn cần thời gian và một lộ trình đi lên rõ ràng. Song theo ông Chung, thị trường đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và đang “đi lên từ đáy”. Ông Chung dự đoán, khả năng từ nửa cuối năm 2024, thị trường sẽ bắt đầu hồi phục tích cực.

Báo cáo mới đây của VinaCapital đưa ra kỳ vọng về sự hồi phục của thị trường bất động sản vào giữa năm 2024. Nhận định này đưa ra dựa trên một số chỉ tiêu. Thứ nhất, đó là lãi suất vay thế chấp đạt đỉnh lên đến 16% tại một số ngân hàng vào đầu năm 2023, nhưng sau đó lại “quay xe” giảm đáng kể. Lãi suất thế chấp hiện tương đương với mức trước đợt tăng mạnh lãi suất của Chính phủ vào năm ngoái. Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư và giao dịch trên thị trường sẽ chưa hồi phục hoàn toàn cho tới giữa năm 2024.

Theo đơn vị nghiên cứu này, sự sụt giảm lãi suất vay thế chấp đã giúp thúc đẩy giao dịch tại một số sự kiện mở bán nổi bật gần đây, từ đó thu hút sự chú ý đáng kể và cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư. Đơn vị này đưa ra dữ liệunhư, khoảng 80% số căn hộ của Khang Điền House mở bán tại dự án phân khúc tầm trung “Privia” đã được mua ngay trong sự kiện mở bán. Ngoài ra, 80% số căn hộ của dự án Glory Heights của Vinhomes đã được bán, và 80% dự án Akari của Nam Long cũng được bán nhanh chóng.

Một chỉ báo là cơ sở cho sự hồi phục của thị trường địa ốc, chính là sự tăng trưởng nhẹ trong mức tín dụng dành cho các chủ đầu tư bất động sản gần đây sẽ giúp họ tăng cường hoạt động phát triển. Số liệu tăng trưởng tín dụng mới nhất cũng cho thấy nhu cầu vay mua nhà còn yếu, nhưng điều này có thể thay đổi khi lãi suất thế chấp giảm trong những tháng gần đây.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích Kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường của VinaCapital đưa ra đánh giá, hai chỉ báo sớm cho thấy giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã qua. Đó là khối lượng giao dịch đất nền, phân khúc có tính đầu cơ cao nhất trên thị trường đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây và một số bất động sản cao cấp ở trung tâm TP. HCM và Hà Nội được cho là đã tăng giá mạnh đối với những căn đã có giấy tờ sở hữu rõ ràng.

Với hàng loạt các tín hiệu khởi sắc, thị trường bất động sản được dự báo sẽ có chuyển biến tích cực từ giữa năm 2024.