Loạt dự án nhà ở xã hội sẽ mở bán trong năm nay: Giá thấp nhất dự kiến 1 tỷ đồng/căn

Dự án Nhà ở xã hội NHS Trung Văn hiện đang mở bán. Dự án gồm 32 tầng nổi, 2 tầng hầm. Thời gian nhận hồ sơ đợt 1 từ ngày 28/3-11/5/2023. Dự án dự kiến bàn giao quý I/2025. Với giá bán 19,5 triệu đồng/m2, giá thuê 99.000 đồng/m2/tháng, nhà ở xã hội NHS Trung Văn đang được rất nhiều người dân quan tâm với giá trung bình căn hộ hơn 1 tỷ đồng.

Theo công bố của chủ đầu tư, các căn hộ nhà ở xã hội NHS Trung Văn có diện tích từ 69,8-78,8m2, bố trí từ 2-3 phòng ngủ. Mặt bằng NOXH NHS Trung Văn gồm 11 căn/sàn, có 3 thang máy, 2 thang thoát hiểm, hành lang rộng 2m.

Rice City Tố Hữu

Nằm trên mặt đường Tố Hữu, NOXH Rice City Tố Hữu do chủ đầu tư BIC Việt Nam triển khai. Theo giới thiệu, Rice City được thiết kế theo phong cách hiện đại, có sảnh lễ tân đón tiếp và diện tích dành cho các tiện ích chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp. Mặt bằng dự án gồm 24 căn hộ/sàn và có 6 thang máy. Dự án Rice City Tố Hữu dự kiến sẽ bắt đầu nhận hồ sơ trong Quý 3/2023, với giá bán dự kiến khoảng 19,2 triệu/m2.

Rice City Long Biên

Rice City Long Biên án ngữ tại phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên do Công ty Cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư. Rice City Long Biên thuộc dự án Nhà ở xã hội Thượng Thanh gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3. Rice City Long Biên là tên riêng của tòa CT1, 2 tòa còn lại được biết đến với tên NOXH Him Lam Thượng Thanh, do chủ đầu tư Him Lam thực hiện. Rice City Long Biên là toà cao 22 tầng nổi, 3 tầng hầm, dự kiến cung ứng ra thị trường 600 căn. Mặt bằng NOXH Rice City gồm 30 căn hộ/sàn với 10 thang máy được chia làm 2 phân khu. Thời gian khởi công dự kiến trong năm 2023.

Sunrise Home Thanh Trì

Sunrise Home Thanh Trì có vị trí tại km14, Quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, nơi giao cắt giữa trục đường quốc lộ 1A đang mở rộng và đường Vũ Lăng kéo dài. Dự án gồm 1 tòa cao 17 tầng, bố trí 14 căn hộ/sàn. Toàn dự án có 196 căn hộ, trong đó gồm 116 nhà ở xã hội, 40 căn nhà ở thuê mua, 40 căn là nhà ở thương mại. Dự án nhà ở xã hội Sunrise Home có diện tích sàn 21.015m2 gồm 1 tòa nhà cao 17 tầng, được xây dựng trên khu đất hơn 3.300m2. Theo một website có tên dự án giới thiệu, nhà ở xã hội Sunrise Home đã khởi công xây dựng và đang nhận hồ sơ, đặt cọc chọn mua căn hộ. Giá dự kiến chỉ từ 16-17 triệu/m2.

Bảo Ngọc City Long Biên

NOXH Bảo Ngọc City Long Biên nằm trong ngõ 184 Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, gần hồ Thạch Bàn doCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện – IEC. Dự án gồm 4 toà nhà cao 15 tầng và 1 tầng hầm, dự kiến cung ứng ra thị trường 808 căn hộ.

UDIC Eco Tower (NOXH Hạ Đình)

NOXH UDIC Ecotower Hạ Đình tọa lạc tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Dự án đi vào từ ngõ 214 Nguyễn Xiển, cách đường Vành đai 3 chỉ 500m nên cư dân dễ dàng di chuyển về phía Nam thành phố hoặc đi vào nội đô. Đây là dự án Udic Eco Tower do liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Hà Nội và Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển DAC làm chủ đầu tư. Tổng số căn hộ tại UDIC Eco Tower là 12 căn. Dự án này có giá bán dự kiến 16 triệu đồng/m2. Dự án này đang được môi giới chào bán rầm rộ.

NOXH 486 Ngọc Hồi

NOXH 486 Ngọc Hồi nằm trên đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Dự án gồm 4 khu nhà A,B,C,D cao 13-34 tầng với số lượng căn hộ 509 căn. Giá bán dự kiến là 18 triệu đồng/m2.

NOXH Vân Canh

NOXH Vân Canh có vị trí tại ô đất CTM2 Khu đô thị mới Vân Canh, huyện Hoài Đức do Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Tổng số căn hộ bao gồm 259 căn NOXH để bán, 111 căn NOXH cho thuê. Giá bán hiện chưa có công bố chính thức.

Green Tower Đại Mỗ

Green Tower Đại Mỗ có vị trí tại đường 70, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm do Công ty G6 làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến cung ứng ra thị trường 400 căn. Theo thông tin từ môi giới, dự án sẽ triển khai từ quý II/2023, và bàn giao năm 2024. Môi giới đang chào bán căn hộ này với giá từ 20-22 triệu đồng/m2.

NOXH Hồng Hà Eco City

NOXH Hồng Hà Eco City thuộc khu đô thị Hồng Hà Eco City tọa lạc tại địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Quy mô gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3. Hiện tại, giá bán của dự án chưa công bố.

