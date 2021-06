Loạt dự án từ Bắc chí Nam chưa đủ điều kiện đã rầm rộ bán 'lúa non'

Nở rộ dự án bán "lúa non” từ Bắc chí Nam

Mới đây cơ quan chức năng TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, rao bán rầm rộ trên các trang mạng, diễn đàn mua bán bất động sản (BĐS) tại dự án chung cư Eco Smart City Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội) do Công ty TNHH Thiên Hương làm chủ đầu tư.

Theo môi giới rao bán cho biết, dự án Eco Smart City Cổ Linh được quy hoạch xây dựng bao gồm 6 block cao 16 tầng với hơn 1000 căn hộ cao cấp, diện tích khoảng từ 40-77m2. Giá bán khởi điểm dự kiến trên 40 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,9-3,4 tỷ/căn hộ.

Thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang nhận đặt cọc thiện chí của khách hàng mua căn hộ chung với số tiền 30 triệu đồng. Khách hàng được lựa chọn căn đẹp và giá bán ưu đãi khi mở bán đợt 1. Thậm chí, để lách luật huy động vốn, ngày 9/4/2021, Công ty TNHH Thiên Hương còn ký văn bản công bố Chính sách bán hàng Dự án Eco Smart City Long Biên chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 đặt cọc 100 triệu đồng; giai đoạn 2 ký Hợp đồng đảm bảo và khách hàng nộp 20% tổng giá trị sản phẩm bao gồm cả VAT; giai đoạn 3 là Hợp đồng mua bán khi đã đủ điều kiện mua bán căn hộ và khách hàng phải nộp 70% còn lại.

Điều đáng nói, theo ghi nhận của PV dự án chung cư Eco Smart City Cổ Linh hiện chỉ là bãi đất trống quây tôn kín mít, cỏ mọc um tùm, đồng thời dựng biển bảng quảng cáo về dự án, mặt bằng căn hộ, tiện ích… mà chưa hề có hoạt động thi công xây dựng nào.

Tương tự, dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ (tên thương mại là dự án Meyresort Bãi Lữ) ở Nghệ An do Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng Nghệ An buộc phải ra văn bản chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao bán "lúa non" đang diễn ra rầm rộ.

Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định đến thời điểm hiện nay, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng khách sạn và du lịch sinh thái Bãi Lữ chưa đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc văn bản thông báo dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Vì vậy, chủ đầu tư chưa được phép ký các loại hợp đồng huy động vốn này đối với các sản phẩm nhà ở tại dự án nêu trên.

Hay tại dự khu đô thị Việt Hàn thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), dù đang trong quá trình san lấp, thi công cơ sở hạ tầng nhưng từ nhiều tháng qua Công ty CP BĐS Hải Long Land đã bán “lúa non” bằng cách ký hợp đồng vay vốn và kèm theo Phiếu đăng ký nhu cầu mà bản chất là thỏa thuận đặt cọc, giữ chỗ cho BĐS hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Tại dự án Khu đô thị mới Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) do Công ty TNHH Bất động sản An Khương làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng Cần Thơ nhận thấy có tình trạng quảng cáo, rao bán bất động sản trong khi chưa có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị Công ty TNHH Bất động sản An Khương nếu có thực hiện các hoạt động này phải dừng lại và khắc phục hậu quả, nếu chưa phát sinh giao dịch thì rà soát lại các công ty môi giới, các sàn giao dịch BĐS quảng cáo đảm bảo không đưa BĐS của dự án ra bán khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Đề nghị công an vào cuộc, yêu cầu chủ đầu tư đính chính

Trước tình trạng nở rộ các dự án khu đô thị, dự án nhà ở “bán lúa non” khi chưa đủ điều kiện, chính quyền các địa phương đã vào cuộc cảnh báo, chấn chỉnh và đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

Liên quan đến việc dự án Eco Smart Cổ Linh, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại (7/6/2021), Sở này chưa nhận được văn bản, hồ sơ về việc cấp giấy phép xây dựng đối với các Dự án Eco Smart Cổ Linh. "Sở Xây dựng cũng chưa nhận được văn bản, hồ sơ nào liên quan đến việc nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các dự án trên, cũng như văn bản của chủ đầu tư đề nghị xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh", Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư chưa được phép rao bán sản phẩm nhà ở của dự án; đồng thời phải liên hệ với các tổ chức, cá nhân, sàn giao dịch bất động sản có liên quan đã đăng tin quảng cáo rao bán sản phẩm nhà ở trên các trang mạng để đính chính và gỡ các thông tin này.

“Trường hợp các đối tượng khác rao bán sản phẩm nhà ở của dự án không thông qua chủ đầu tư, có dấu hiệu lừa đảo thì phải báo Cơ quan Công an để theo dõi, xử lý nghiêm các đối tượng này, tránh nguy, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của khách hàng”, văn bản Sở Xây dựng Nghệ An nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các xã Nghi Yên, Nghi tiến tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đăng tải thông tin quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, điều kiện huy động vốn của dự án để người dân trên đại bàn được biết, đồng thời khuyến cáo người dân phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án khi có ý định tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản để tránh các thiệt hại có thể xảy ra…

Trong khi đó, Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị Công ty TNHH Bất động sản An Khương – chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Cồn Khương nếu có thực hiện các hoạt động này phải dừng lại và khắc phục hậu quả, nếu chưa phát sinh giao dịch thì rà soát lại các công ty môi giới, các sàn giao dịch BĐS quảng cáo đảm bảo không đưa BĐS của dự án ra bán khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Nếu để phát sinh các giao dịch trái quy định gây ra hậu quả thì Công ty TNHH Bất động sản An Khương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành.

"Đề nghị công ty thực hiện các nội dung trên và sớm có báo cáo về Sở Xây dựng. Trong thời gian tới nếu đáp ứng đủ điều kiện, Sở Xây dựng sẽ có thông báo xác nhận và công khai thông tin theo quy định về việc đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai...", Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết.

Trao đổi với PV về việc dự khu đô thị Việt Hàn huy động vốn rầm rộ thời gian qua khi chưa đủ điều kiện, đại diện UBND xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết, trước đó thị xã Phổ Yên giao công an thị xã vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ. “Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với công an xã Hồng Tiến vào cuộc kiểm tra việc huy động vốn trái phép đối với dự án này khi báo chí phản ánh, tuy nhiên, chủ đầu tư phủ nhận việc này. Hiện dự án đang trong quá trình làm hạ tầng kỹ thuật, dự án đang vướng GPMB (mới hoàn thành GPMB khoảng 90%-PV)”, đại diện xã UBND Hồng Tiến thông tin.

Bộ Xây dựng yêu cầu công khai dự án bán “lúa non”

Bộ Xây dựng mới đây có công văn về việc thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về trình tự, thủ tục, điều kiện đối với các giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, để có cơ sở xây dựng hệ thống, quy trình và tích hợp cung cấp thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.