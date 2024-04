Loạt ô tô ngân hàng thanh lý giá siêu rẻ, bỏ ra 55 triệu là có thể sở hữu 1 chiếc

Ảnh minh họa

Mới đây, ngân hàng Eximbank đã ra thông báo thanh lý 22 ô tô chuyên dụng để chở tiền. Theo thông báo mời đấu giá tài sản, trong 22 chiếc xe được đưa ra bán đấu giá có 14 chiếc hiệu Mitsubishi Pajero (sản xuất năm 2004-2008) và 8 chiếc hiệu Ford Everest (sản xuất năm 2010-2011). Những chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan và Nhật Bản, có giá bán khởi điểm khoảng hơn 55 triệu đồng đến gần 130 triệu đồng. Tổng giá khởi điểm cả 22 chiếc xe lên tới 1,98 tỷ đồng.

Giá khởi điểm trên đã bao gồm VAT, không bao gồm các chi phí như thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). Đồng thời, khách hàng có thể mua riêng lẻ từng chiếc xe, tuy nhiên, đơn vị tổ chức ưu tiên mua nguyên lô 22 chiếc.

Tương tự, ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận cũng đưa ra thông báo đấu giá xe chở tiền nhãn hiệu Mitsubishi Pajero GL, sản xuất năm 2008 tại Nhật Bản. Giá khởi điểm chiếc xe này là 72 triệu đồng. Hay BIDV chi nhánh Bắc Kạn cũng đang thanh lý xe chở tiền nhãn hiệu Mitsubishi Pajero sản xuất năm 2007 với giá 95 triệu đồng...

Được biết, xe ô tô chuyên dụng chở tiền khi sử dụng được một thời gian dài, ngân hàng thường thanh lý để đổi sang xe mới an toàn và có trang bị hiện đại hơn. Ưu điểm đầu tiên của xe chuyên dụng khi thanh lý nằm ngay ở giá bán, những chiếc xe này có giá thành rẻ gấp nhiều lần so với mua xe mới. Xe chở tiền là loại xe chuyên dụng đã được kiểm tra động cơ, thương hiệu và thiết kế có phần khoang rộng, an toàn. Đảm bảo các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, xe chở tiền sau 1 thời gian dài sử dụng, chất lượng và công suất hoạt động của xe chắc chắn không còn được như ban đầu.

Bên cạnh việc thanh lý để nâng cấp, nhiều mẫu ô tô khác cũng được các ngân hàng rao bán thanh lý với mức giá khá mềm nhằm thu hồi nợ.

Đơn cử như tại ngân hàng VIB mẫu xe tải Suzuki Van 2021 mang biển 51D-584.XX có giá chỉ 172 triệu đồng, Hyundai Accent 2018 - 2020 dao động từ 296 - 437 triệu đồng, Hyundai Grand I10 2015 giá là 130 triệu đồng, Toyota Innova E 2017 là 404 triệu đồng, Nissan Almera 2021 giá 427 triệu đồng hay Chevrolet Colorado 2018 thanh lý giá 340 triệu đồng...

Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, tại ngân hàng TP Bank, mức giá thanh lý ô tô thấp nhất là 62,37 triệu đồng, thuộc về mẫu xe tải của hãng xe Dongben sản xuất năm 2017. Tiếp đến là mẫu xe tải Thaco Towner sản xuất năm 2022 có giá 240 triệu đồng, Ford Ranger 2017 giá là 356 triệu đồng, Mitsubishi Xpander 2019 giá 375 triệu đồng, Kia Cerato 2018 là 420 triệu đồng...

Ảnh chụp màn hình

Lưu ý điều gì khi mua ô tô ngân hàng thanh lý?

Khi mua ô tô ngân hàng thanh lý sẽ có nhiều ưu điểm như yếu tố pháp lý của xe được ngân hàng đảm bảo toàn bộ. Đồng thời, ngân hàng cũng sẵn sàng bán thanh lý theo hình thức trả góp. Tức là người mua có thể vay từ chính ngân hàng mình mua xe thanh lý.

Tuy nhiên, khi mua xe thanh lý, đặc biệt là những mẫu xe đời cũ, có niên hạn sử dụng lên đến hàng chục năm thì người dùng cần kiểm tra cẩn thận từng bộ phận, chi tiết và khả năng vận hành để tránh mua phải chiếc xe kém chất lượng.

Bên cạnh đó, những dòng xe quá cũ thì khó có thể tìm được phụ tùng thay thế, hoặc phải mua phụ tùng với giá cao, hoặc chấp nhận sử dụng phụ tùng cũ, không kiểm soát được chất lượng. Đó là còn chưa kể đến xe sẽ có nhiều lỗ vặt, chạy không ổn định. Ngoài ra, xe quá cũ, tiêu hao nhiên liệu rất lớn, đặc biệt với những chiếc sản xuất từ những năm 1995-2004. Sau 15 năm sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu còn cao hơn nhiều.

Mặc dù xe thanh lý có giá khá rẻ so với giá bán ngoài thị trường nhưng nếu so sánh với các showroom xe đã qua sử dụng, những vấn đề mà người mua gặp phải vẫn nhiều hơn, trong khi nhiều xe tốt ngân hàng bán bằng giá thị trường. Đây cũng là lý do khiến phần đông người mua vẫn muốn giao dịch trên thị trường xe cũ thay vì săn hàng thanh lý của ngân hàng.