Loạt quán karaoke thành nhà hàng 'né' lệnh cấm

Mới đây, hàng trăm chủ đầu tư quán karaoke tại Hà Nội đã cùng ký đơn kêu cứu khi đứng trước bờ vực phá sản vì phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến công tác PCCC. Để tự cứu mình trong đợt khó khăn này. Nhiều quán karaoke đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình thành Nhà Hàng.

Tại "phố Karaoke" của quận Hoàn Kiếm - phố Phúc Tân, 4 quán karaoke cùng lúc đổi biển nhà hàng.

Được biết, các quán karaoke trên đã thay đổi đăng ký kinh doanh sang dịch vụ ăn uống. Tầng trên cùng được bố trí làm bếp phục vụ khách.

Một số cơ sở khác lách luật bằng mô hình hát cho nhau nghe

Tuy nhiên, không phải quán karaoke nào cũng kịp thời thay đổi mô hình kinh doanh. Cũng tại quận Hoàn Kiếm, nhiều quán đã treo biển cho thuê nhà. Trên ảnh là quán karaoke khá đông khách trước thời điểm bị tạm dừng

Quán karaoke 419 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) bịt toàn bộ biển hiệu, thay thế bằng món Lẩu nướng.

Được biết, từ ngày 8/10/2022, sau khi lực lượng quản lý về phòng cháy chữa cháy các quận, huyện tại TP Hà Nội kiểm tra toàn bộ cơ sở kinh doanh karaoke theo chỉ đạo của Bộ Công an, tất cả các cơ sở đều bị tạm dừng hoạt động, tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.Từ đó đến nay, sau mỗi đợt kiểm tra, nhiều quán đã cố gắng đầu tư, khắc phục. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số chủ cơ sở, dù họ sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn không thể hoạt động do chưa đạt yêu cầu.

Quán karaoke tại số 258 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) chuyển sang mô hình nhà hàng nhưng vẫn chỉ hoạt động cầm chừng

Trước thắc mắc của chủ đầu tư dịch vụ karaoke về việc sau khi nhận biên bản kiểm tra vẫn không biết phải sửa chữa ra sao cho đúng quy định của pháp luật, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho rằng, đơn vị đã phân cho công an 30 quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phải giải thích cho hộ dân, hộ kinh doanh, không để người dân bức xúc.

Ông Hiếu thông tin thêm: Doanh nghiệp kinh doanh karaoke sẽ được cấp phép mới trong thời gian tới, các địa điểm mới mở nếu đảm bảo sẽ đều được cấp. Trong tháng 12/2022, chúng tôi đã kiến nghị đề xuất với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, thành phố đã chỉ đạo ngành văn hoá hoàn thiện để trình UBND TP ban hành quy định về thực hiện Nghị định 54 về karaoke. Đây cũng là cách tháo gỡ cho doanh nghiệp

Ông Hiếu nhấn mạnh, việc kiểm tra, rà soát lại những cơ sở không có khả năng khắc phục để buộc cơ sở đó phải chuyển đổi ngành nghề kinh doanh hoặc đi địa điểm khác. Còn khi cơ sở kinh doanh karaoke quay lại hoạt động thì chủ doanh nghiệp phải cam kết hoạt động đúng giờ, không sử dụng những gì Nhà nước cấm, đảm bảo điều kiện PCCC.

Hàng trăm chủ cơ sở karaoke kiến nghị về việc đủ quy định hoạt động trước đó lại được bị kết luận không đủ điều kiện hoạt động.