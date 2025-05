Loạt sản phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo bị thu hồi, hé lộ quy mô hai công ty liên quan

Thu hồi loạt sản phẩm do nữ ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo

Trong những tháng qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm kém chất lượng. Nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam bị chỉ trích vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm. Gần đây nhất, loạt sản phẩm chăm sóc sắc đẹp do nữ ca sĩ, diễn viên Đoàn Di Băng quảng cáo rầm rộ đã bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Cụ thể, sản phẩm G-Thera Amino AntiWrinkle Mask bị thu hồi do nhãn gốc ghi thiếu thành phần Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin so với hồ sơ công bố. Hai sản phẩm Hanayuki Shampoo và VB Soft & Silk bị yêu cầu làm rõ vì sử dụng cụm từ dễ gây nhầm lẫn là thuốc. Lô sản phẩm Hanayuki Conditioner (300g) và Hanayuki Sunscreen Body (100g) cũng bị thu hồi do chứa 2-Phenoxyethanol không có trong công thức công bố, đồng thời sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF 2,4, thấp hơn nhiều so với SPF 50 ghi trên nhãn.

Cục Quản lý Dược đã ra công bố đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc loạt mỹ phẩm được nữ ca sĩ, diễn viên Đoàn Di Băng quảng cáo. Ảnh: FBNV

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group và Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai bị tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm do 3/8 mẫu sản phẩm vi phạm chất lượng, bao gồm chứa thành phần không công bố và không đạt tiêu chuẩn vi sinh. Đặc biệt, sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body liên quan đến công ty của chồng Đoàn Di Băng đã bị khởi tố vụ án. Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển hồ sơ sang PC03 Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hai công ty EBC Đồng Nai và VB Group có quy mô thế nào?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group được thành lập tháng 4/2021 với 9 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, do ông Lương Minh Hưng, sinh năm 1997, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 7/2024, ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng nữ ca sĩ, diễn viên Đoàn Di Băng được bổ nhiệm thay thế ông Lương Minh Hưng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Băng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ảnh: FBNV

Về Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai có tiền thân là Công ty TNHH E.B.C Mỹ Phẩm Giang Điền thành lập tháng 11/2014, với 9 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng, chế phẩm vệ sinh.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Bùi Minh Đăng góp 980 triệu đồng, tương đương 49% vốn và Đinh Văn Liên góp 1,02 tỷ đồng, tương đương 51% vốn. Thời điểm thành lập, ông Bùi Minh Đăng, sinh năm 1966, giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 4/2017, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH dược phẩm E.B.C Giang Điền. Ông Đinh Văn Liên, sinh năm 1981, giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Cùng với đó, vốn điều lệ cũng tăng mạnh từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Đến tháng 4/2021, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH EBC Group, cùng với đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng tăng từ 30 tỷ đồng lên 43 tỷ đồng. Ông Đinh Văn Liên vẫn giữ vị trí Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2025, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 60 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần tập đoàn y dược EBC góp 59,1 tỷ đồng, tương đương 98,5% vốn góp; cổ đông Vương Thanh Long góp 600 triệu đồng, tương đương 1% vốn góp và cổ đông Phạm Minh Đức góp 300 triệu đồng tương dương 0,5% vốn góp.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1986, người được ủy quyền nắm giữ phần vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn y dược EBC giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 4/2025, bà Đỗ Thị Lệ Quyên sinh năm 1982, giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.